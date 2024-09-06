Україна отримає від Іспанії ЗРК MIM-23 HAWK

Іспанія посилить українську протиповітряну оборону (ППО), відправивши зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) MIM-23 HAWK. Про це міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила 6 вересня під час засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі «Рамштайн».

Іспанія передасть Україні ЗРК MIM-23 HAWK

Київ отримає від країни-союзниці повну батарею зенітного ракетного комплексу Hawk. Зазначимо, що вона має шість пускових установок.

Озброєння вже знаходиться неподалік від українського кордону.



Враховуючи чіткий запит президента Зеленського щодо систем протиповітряної оборони, міністерка Роблес оголосила про негайне відправлення повної батареї HAWK, яка включає 6 пускових установок, також наданих Іспанією та вже розташованих у Польщі. Поширити

Іспанія продовжує підтримувати Україну у військовій та гуманітарній сферах. Роблес під час «Рамштайну» розповіла про хід проєктів, які реалізовуються в рамках двостороннього партнерства між країнами.

З 1 жовтня 2024 року Іспанія буде готова приймати мігрантів з України. Їх будуть селити у військові резиденції на узбережжі.

Роблес також заявила про приєднання до IT- та Морської коаліцій.

Країни-союзниці посилюють ППО України

На американській авіабазі «Рамштайн» 6 вересня відбулось засідання Контактної групи з оборони України. На зустрічі декілька країн повідомили, що готові найближчим часом відправити Києву системи ППО та інше необхідне озброєння.

Нідерланди пообіцяли передати запчастини для винищувачів F-16 та ракети класу «повітря-повітря». Останні допоможуть збивати ворожі літаки.

США виділили Україні новий пакет військової допомоги. Він містить озброєння на 250 млн дол, зокрема протиповітряні ракети.

Німеччина у найближчі місяці відправить Україні системи ППО Iris-T разом з ракетами.

Велика Британія передасть Києву 650 легких багатоцільових ракет. Їхня загальна вартість складає 210 млн дол.