Україна отримає від Іспанії ЗРК MIM-23 HAWK
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримає від Іспанії ЗРК MIM-23 HAWK

ЗРК MIM-23 HAWK
Джерело:  Міноборони Іспанії

Іспанія посилить українську протиповітряну оборону (ППО), відправивши зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) MIM-23 HAWK. Про це міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила 6 вересня під час засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі «Рамштайн».

Головні тези:

  • Іспанія передасть Україні зенітно-ракетний комплекс MIM-23 HAWK для підсилення її протиповітряної оборони.
  • Київ отримає повну батарею з 6 пусковими установками зенітно-ракетного комплексу HAWK.
  • Іспанія продовжить підтримувати Україну в військовій та гуманітарній сферах.
  • На засіданні Контактної групи з оборони України партнери обговорили надання систем ППО та іншого озброєння.
  • Україна отримала від країн-учасниць формату «Рамштайн» військову допомогу на суму 106 млрд дол за два з половиною роки.

Іспанія передасть Україні ЗРК MIM-23 HAWK

Київ отримає від країни-союзниці повну батарею зенітного ракетного комплексу Hawk. Зазначимо, що вона має шість пускових установок. 

Озброєння вже знаходиться неподалік від українського кордону.  


Враховуючи чіткий запит президента Зеленського щодо систем протиповітряної оборони, міністерка Роблес оголосила про негайне відправлення повної батареї HAWK, яка включає 6 пускових установок, також наданих Іспанією та вже розташованих у Польщі.

Іспанія продовжує підтримувати Україну у військовій та гуманітарній сферах. Роблес під час «Рамштайну» розповіла про хід проєктів, які реалізовуються в рамках двостороннього партнерства між країнами.

З 1 жовтня 2024 року Іспанія буде готова приймати мігрантів з України. Їх будуть селити у військові резиденції на узбережжі.

Роблес також заявила про приєднання до IT- та Морської коаліцій.  

Країни-союзниці посилюють ППО України

На американській авіабазі «Рамштайн» 6 вересня  відбулось засідання Контактної групи з оборони України. На зустрічі декілька країн повідомили, що готові найближчим часом відправити Києву системи ППО та інше необхідне озброєння.

Нідерланди пообіцяли передати запчастини для винищувачів F-16 та ракети класу «повітря-повітря». Останні допоможуть збивати ворожі літаки.

США виділили Україні новий пакет військової допомоги. Він містить озброєння на 250 млн дол, зокрема протиповітряні ракети.

Німеччина у найближчі місяці відправить Україні системи ППО Iris-T разом з ракетами.

Велика Британія передасть Києву 650 легких багатоцільових ракет. Їхня загальна вартість складає 210 млн дол.

Загалом, за словами голови Пентагона Ллойда Остіна, Україна за два з половиною роки отримала від країн-учасниць формату «Рамштайн» військової допомоги на суму 106 млрд дол. 

 

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Рамштайн-24. Які основні теми нової зустрічі з питань оборони України
База
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський зустрінеться з Шольцом тет-а-тет до «Рамштайну»
Шольц і Зеленський
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Рамштайн-24. Україна отримає від Канади новий пакет військової допомоги
Government of Canada
CRV-7

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?