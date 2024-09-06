Україна отримає від Іспанії ЗРК MIM-23 HAWK

Іспанія посилить українську протиповітряну оборону (ППО), відправивши зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) MIM-23 HAWK. Про це міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила 6 вересня під час засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі «Рамштайн».
Головні тези:
- Іспанія передасть Україні зенітно-ракетний комплекс MIM-23 HAWK для підсилення її протиповітряної оборони.
- Київ отримає повну батарею з 6 пусковими установками зенітно-ракетного комплексу HAWK.
- Іспанія продовжить підтримувати Україну в військовій та гуманітарній сферах.
- На засіданні Контактної групи з оборони України партнери обговорили надання систем ППО та іншого озброєння.
- Україна отримала від країн-учасниць формату «Рамштайн» військову допомогу на суму 106 млрд дол за два з половиною роки.
Іспанія передасть Україні ЗРК MIM-23 HAWK
Київ отримає від країни-союзниці повну батарею зенітного ракетного комплексу Hawk. Зазначимо, що вона має шість пускових установок.
Озброєння вже знаходиться неподалік від українського кордону.
Іспанія продовжує підтримувати Україну у військовій та гуманітарній сферах. Роблес під час «Рамштайну» розповіла про хід проєктів, які реалізовуються в рамках двостороннього партнерства між країнами.
З 1 жовтня 2024 року Іспанія буде готова приймати мігрантів з України. Їх будуть селити у військові резиденції на узбережжі.
Роблес також заявила про приєднання до IT- та Морської коаліцій.
Країни-союзниці посилюють ППО України
На американській авіабазі «Рамштайн» 6 вересня відбулось засідання Контактної групи з оборони України. На зустрічі декілька країн повідомили, що готові найближчим часом відправити Києву системи ППО та інше необхідне озброєння.
Нідерланди пообіцяли передати запчастини для винищувачів F-16 та ракети класу «повітря-повітря». Останні допоможуть збивати ворожі літаки.
США виділили Україні новий пакет військової допомоги. Він містить озброєння на 250 млн дол, зокрема протиповітряні ракети.
Німеччина у найближчі місяці відправить Україні системи ППО Iris-T разом з ракетами.
Велика Британія передасть Києву 650 легких багатоцільових ракет. Їхня загальна вартість складає 210 млн дол.
Загалом, за словами голови Пентагона Ллойда Остіна, Україна за два з половиною роки отримала від країн-учасниць формату «Рамштайн» військової допомоги на суму 106 млрд дол.
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