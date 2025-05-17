Италия готовит одиннадцатый пакет военной помощи для Украины, в рамках которого планируется передать 400 бронетранспортеров M113.
Главные тезисы
- Украина получит от Италии 400 бронетранспортеров M113 в рамках одиннадцатого пакета военной помощи.
- Эти бронетранспортеры являются надежными ресурсами украинской армии, способствуя выполнению боевых задач на передовой.
- Благодаря оборонительному сотрудничеству с Италией, Украина укрепляет свою обороноспособность и получает важные технологические ресурсы.
Италия передаст Украине 400 бронетранспортеров
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто представил Комитету по вопросам общественной безопасности одиннадцатый пакет военной помощи, который Италия планирует передать Украине.
В него должны войти система спутникового наблюдения, необходимая для планирования разведопераций, а также 400 бронированных гусеничных машин типа M113.
Как отмечают в издании, такие бронетранспортеры итальянская армия использовала еще с 1970-х годов и до сих пор находятся на вооружении в ряде стран, в том числе в Израиле.
По словам украинской стороны, гусеничные бронетранспортеры M113, предоставленные западными партнерами, зарекомендовали себя как "надежные ресурсы" для армии. Легкая броня и маневровость этих машин оказывают положительное влияние на выполнение боевых задач на передовой.
Благодаря компактным размерам, небольшой потребности в подготовке для использования в бою и внесенным модификациям, в частности, противодроновым сеткам, которые часто замечают на технике, M113 эффективно транспортируют войска на определенные участки и эвакуируют раненых с поля боя.
В январе министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с коллегой из Италии Гвидо Крозетто в Киеве. Они договорились об усилении оборонного сотрудничества между государствами.
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