Украина получит от Италии 400 бронетранспортеров M113

Италия готовит одиннадцатый пакет военной помощи для Украины, в рамках которого планируется передать 400 бронетранспортеров M113.

Италия передаст Украине 400 бронетранспортеров

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто представил Комитету по вопросам общественной безопасности одиннадцатый пакет военной помощи, который Италия планирует передать Украине.

В него должны войти система спутникового наблюдения, необходимая для планирования разведопераций, а также 400 бронированных гусеничных машин типа M113.

Как отмечают в издании, такие бронетранспортеры итальянская армия использовала еще с 1970-х годов и до сих пор находятся на вооружении в ряде стран, в том числе в Израиле.

Авторы также отметили, что после начала полномасштабного российского вторжения Украина получила от разных стран НАТО несколько гусеничных бронетранспортеров M113 и их модификаций, в частности, YPR-765 и M577 Command Post Carrier. Поделиться

По словам украинской стороны, гусеничные бронетранспортеры M113, предоставленные западными партнерами, зарекомендовали себя как "надежные ресурсы" для армии. Легкая броня и маневровость этих машин оказывают положительное влияние на выполнение боевых задач на передовой.

Благодаря компактным размерам, небольшой потребности в подготовке для использования в бою и внесенным модификациям, в частности, противодроновым сеткам, которые часто замечают на технике, M113 эффективно транспортируют войска на определенные участки и эвакуируют раненых с поля боя.

В январе министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с коллегой из Италии Гвидо Крозетто в Киеве. Они договорились об усилении оборонного сотрудничества между государствами.