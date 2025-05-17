Україна отримає від Італії 400 бронетранспортерів M113

Італія готує одинадцятий пакет військової допомоги для України, у рамках якого планується передати 400 бронетранспортерів M113.

Італія передасть Україні 400 бронетранспортерів

Зазначається, що міністр оборони Італії Гвідо Крозетто представив Комітету з питань громадської безпеки одинадцятий пакет військової допомоги, який Італія планує передати Україні.

До нього мають увійти система супутникового спостереження, що необхідна для планування розвідоперацій, а також 400 броньованих гусеничних машин типу M113.

Як зазначають у виданні, такі бронетранспортери італійська армія використовувала ще з 1970-х років і вони досі перебувають на озброєнні в низці країн, зокрема в Ізраїлі.

Автори також відзначили, що після початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від різних країн НАТО кількасот гусеничних бронетранспортерів M113 та їхніх модифікацій, зокрема YPR-765 і M577 Command Post Carrier. Поширити

За словами української сторони, гусеничні бронетранспортери M113, надані західними партнерами, зарекомендували себе як "надійні ресурси" для армії. Легка броня та маневровість цих машин позитивно впливають на виконання бойових завдань на передовій.

Завдяки компактним розмірам, невеликій потребі в підготовці для використання в бою та внесеним модифікаціям, зокрема протидроновим сіткам, які часто помічають на техніці, M113 ефективно транспортують війська на визначені ділянки та евакуюють поранених із поля бою.

У січні міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся із колегою з Італії Гвідо Крозетто у Києві. Вони домовилися про посилення оборонної співпраці між державами.