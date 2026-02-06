Украина получит от Канады ракеты AIM для усиления ПВО

Канада передаст Украине ракеты AIM для усиления противовоздушной обороны и противодействия крылатым ракетам. Вооружение уже находится в процессе трансфера в Украину.

Канада передаст Украине партию ракет AIM

Вопросы дальнейшей оборонной поддержки обсудили во время встречи министра обороны Украины Михаила Федорова с министром национальной обороны Канады Дэвидом Макгинти. Украинская сторона поблагодарила Канаду за последовательную и эффективную помощь Силам обороны Украины.

В Минобороны также отметили вклад Канады в инициативу PURL.

Последние взносы в рамках программы стали решающими для отражения массированных воздушных атак противника. Поделиться

Кроме того, Украина рассчитывает на продолжение поддержки программы в течение этого года.

Отдельно стороны обсудили соглашение о содействии производству беспилотников и перспективы промышленной кооперации между украинскими и канадскими правительствами и компаниями, в частности, в сфере управления дронами.

Еще одним важным направлением сотрудничества остается подготовка украинских военнослужащих с фокусом на сохранение жизни.