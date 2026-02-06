Украина получит от Канады ракеты AIM для усиления ПВО
Украина получит от Канады ракеты AIM для усиления ПВО

Министерство обороны Украины
Канада
Канада передаст Украине ракеты AIM для усиления противовоздушной обороны и противодействия крылатым ракетам. Вооружение уже находится в процессе трансфера в Украину.

Главные тезисы

  • Украина получила ракеты AIM от Канады для укрепления своей противовоздушной обороны и противодействия воздушным угрозам.
  • Вооружение уже находится на этапе трансферта и будет использовано для усиления обороны страны.

Канада передаст Украине партию ракет AIM

Вопросы дальнейшей оборонной поддержки обсудили во время встречи министра обороны Украины Михаила Федорова с министром национальной обороны Канады Дэвидом Макгинти. Украинская сторона поблагодарила Канаду за последовательную и эффективную помощь Силам обороны Украины.

В Минобороны также отметили вклад Канады в инициативу PURL.

Последние взносы в рамках программы стали решающими для отражения массированных воздушных атак противника.

Кроме того, Украина рассчитывает на продолжение поддержки программы в течение этого года.

Отдельно стороны обсудили соглашение о содействии производству беспилотников и перспективы промышленной кооперации между украинскими и канадскими правительствами и компаниями, в частности, в сфере управления дронами.

Еще одним важным направлением сотрудничества остается подготовка украинских военнослужащих с фокусом на сохранение жизни.

Стороны обсудили трансформацию системы подготовки, в частности, переход к модели, в которой лучшие специалисты обучают других, а учебные центры постепенно перемещаются под землю для повышения безопасности.

