Украина получит от Канады ракеты AIM для усиления ПВО

Канада передаст Украине ракеты AIM для усиления противовоздушной обороны и противодействия крылатым ракетам. Вооружение уже находится в процессе трансфера в Украину.
Канада передаст Украине партию ракет AIM
Вопросы дальнейшей оборонной поддержки обсудили во время встречи министра обороны Украины Михаила Федорова с министром национальной обороны Канады Дэвидом Макгинти. Украинская сторона поблагодарила Канаду за последовательную и эффективную помощь Силам обороны Украины.
В Минобороны также отметили вклад Канады в инициативу PURL.
Кроме того, Украина рассчитывает на продолжение поддержки программы в течение этого года.
Отдельно стороны обсудили соглашение о содействии производству беспилотников и перспективы промышленной кооперации между украинскими и канадскими правительствами и компаниями, в частности, в сфере управления дронами.
Еще одним важным направлением сотрудничества остается подготовка украинских военнослужащих с фокусом на сохранение жизни.
