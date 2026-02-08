Україна отримає від Канади ракети AIM для посилення ППО

Канада передасть Україні ракети AIM для посилення протиповітряної оборони та протидії крилатим ракетам. Озброєння вже перебуває в процесі трансферу до України.

Канада передасть Україні партію ракет AIM

Питання подальшої оборонної підтримки обговорили під час зустрічі міністра оборони України Михайла Федорова з міністром національної оборони Канади Девідом Макгінті. Українська сторона подякувала Канаді за послідовну та ефективну допомогу Силам оборони України.

У Міноборони також відзначили внесок Канади в ініціативу PURL.

Останні внески в межах програми стали вирішальними для відбиття масованих повітряних атак ворога. Поширити

Крім того, Україна розраховує на продовження підтримки програми протягом цього року.

Окремо сторони обговорили угоду щодо сприяння виробництву безпілотників та перспективи промислової кооперації між українськими й канадськими урядами та компаніями, зокрема у сфері управління дронами.

Також ще одним важливим напрямом співпраці залишається підготовка українських військовослужбовців із фокусом на збереження життя.