Україна отримає від Канади ракети AIM для посилення ППО
Україна отримає від Канади ракети AIM для посилення ППО

Міністерство оборони України
ракети
Канада передасть Україні ракети AIM для посилення протиповітряної оборони та протидії крилатим ракетам. Озброєння вже перебуває в процесі трансферу до України.

Головні тези:

  • Україні передано ракети AIM від Канади для посилення протиповітряної оборони.
  • Партія ракет вже перебуває в процесі трансферу до України.
  • Канада та Україна обговорили питання подальшої оборонної підтримки та промислової кооперації в сфері військової та авіаційної промисловості.

Канада передасть Україні партію ракет AIM 

Питання подальшої оборонної підтримки обговорили під час зустрічі міністра оборони України Михайла Федорова з міністром національної оборони Канади Девідом Макгінті. Українська сторона подякувала Канаді за послідовну та ефективну допомогу Силам оборони України.

У Міноборони також відзначили внесок Канади в ініціативу PURL.

Останні внески в межах програми стали вирішальними для відбиття масованих повітряних атак ворога.

Крім того, Україна розраховує на продовження підтримки програми протягом цього року.

Окремо сторони обговорили угоду щодо сприяння виробництву безпілотників та перспективи промислової кооперації між українськими й канадськими урядами та компаніями, зокрема у сфері управління дронами.

Також ще одним важливим напрямом співпраці залишається підготовка українських військовослужбовців із фокусом на збереження життя.

Сторони обговорили трансформацію системи підготовки, зокрема перехід до моделі, у якій найкращі фахівці навчають інших, а навчальні центри поступово переміщуються під землю для підвищення безпеки.

