Україна отримає від Канади ракети AIM для посилення ППО

Канада передасть Україні ракети AIM для посилення протиповітряної оборони та протидії крилатим ракетам. Озброєння вже перебуває в процесі трансферу до України.
Головні тези:
- Україні передано ракети AIM від Канади для посилення протиповітряної оборони.
- Партія ракет вже перебуває в процесі трансферу до України.
- Канада та Україна обговорили питання подальшої оборонної підтримки та промислової кооперації в сфері військової та авіаційної промисловості.
Канада передасть Україні партію ракет AIM
Питання подальшої оборонної підтримки обговорили під час зустрічі міністра оборони України Михайла Федорова з міністром національної оборони Канади Девідом Макгінті. Українська сторона подякувала Канаді за послідовну та ефективну допомогу Силам оборони України.
У Міноборони також відзначили внесок Канади в ініціативу PURL.
Крім того, Україна розраховує на продовження підтримки програми протягом цього року.
Окремо сторони обговорили угоду щодо сприяння виробництву безпілотників та перспективи промислової кооперації між українськими й канадськими урядами та компаніями, зокрема у сфері управління дронами.
Також ще одним важливим напрямом співпраці залишається підготовка українських військовослужбовців із фокусом на збереження життя.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-