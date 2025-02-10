Украина получит от Латвии бронетранспортеры Patria 6x6 — когда именно

Латвия заказала бронетранспортеры Patria 6x6, чтобы передать их Украине уже в этом году.
Главные тезисы
- Латвия заказала бронетранспортеры Patria 6x6 для передачи Украине в текущем году.
- Поставка бронемашин не повлияет на исполнение старых контрактов компании Patria с Латвией.
- Министр обороны Латвии подчеркнул важность поддержки Украины и возможность тестирования бронетранспортеров в действиях.
Украина получит латвийские бронетранспортеры Patria 6x6
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Латвии.
В ведомстве отметили, что заказали для Украины бронетранспортеры Patria 6x6. Количество машин не уточняется.
Бронемашины, произведенные в Латвии, поступят защитникам Украины в этом году. Мы не только поддерживаем Украину в борьбе с оккупантами, но и испытываем применение и прочность бронемашин в реальных боевых условиях, что обеспечит ценные выводы для национальных вооруженных сил, отметил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.
Заказ БТР для Украины не повлияет на выполнение более давних контрактов для латвийской армии.
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