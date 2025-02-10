Україна отримає від Латвії бронетранспортери Patria 6x6 — коли саме
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримає від Латвії бронетранспортери Patria 6x6 — коли саме

Patria 6x6
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Джерело:  Європейська правда

Латвія замовила бронетранспортери Patria 6x6, щоб передати їх Україні вже цьогоріч.

Головні тези:

  • Латвія замовила бронетранспортери Patria 6x6 для передачі Україні цьогоріч.
  • Відомо, що кількість бронемашин не уточнюється.
  • Замовлення БТР для України не спричинить порушення давніших контрактів Латвії з компанією Patria.

Україна отримає латвійські бронетранспортери Patria 6x6

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Латвії.

У відомстві зазначили, що замовили для України бронетранспортери Patria 6x6. Кількість машин не уточнюють.

Бронемашини, вироблені у Латвії, надійдуть до захисників України цього року. Ми не лише підтримуємо Україну у боротьбі з окупантами, але й випробовуємо застосування і міцність бронемашин у реальних бойових умовах, що забезпечить цінні висновки для національних збройних сил, — зазначив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Замовлення БТР для України не має вплинути на виконання давніших контрактів для латвійської армії.

Раніше фінська компанія Patria отримала замовлення від Латвії на постачання 56 броньованих командно-штабних машин.

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