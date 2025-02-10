Україна отримає від Латвії бронетранспортери Patria 6x6 — коли саме

Латвія замовила бронетранспортери Patria 6x6, щоб передати їх Україні вже цьогоріч.
Головні тези:
- Латвія замовила бронетранспортери Patria 6x6 для передачі Україні цьогоріч.
- Відомо, що кількість бронемашин не уточнюється.
- Замовлення БТР для України не спричинить порушення давніших контрактів Латвії з компанією Patria.
Україна отримає латвійські бронетранспортери Patria 6x6
Про це повідомляє пресслужба Міноборони Латвії.
У відомстві зазначили, що замовили для України бронетранспортери Patria 6x6. Кількість машин не уточнюють.
Бронемашини, вироблені у Латвії, надійдуть до захисників України цього року. Ми не лише підтримуємо Україну у боротьбі з окупантами, але й випробовуємо застосування і міцність бронемашин у реальних бойових умовах, що забезпечить цінні висновки для національних збройних сил, — зазначив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
Замовлення БТР для України не має вплинути на виконання давніших контрактів для латвійської армії.
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