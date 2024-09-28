Украина получит от Литвы новый пакет военной помощи. Что туда вошло
Категория
Мир
Дата публикации

Украина получит от Литвы новый пакет военной помощи. Что туда вошло

Lithuanian MOD
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Литва 28 сентября объявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине.

Главные тезисы

  • Новый пакет военной помощи Литвы для Украины включает логистическое оборудование, боеприпасы и ноутбуки.
  • Литва выделяет не менее 0,25% своего ВВП на оборонную поддержку Украины.
  • Поддержка Украины со стороны Литвы составила около одного миллиарда евро, из которых значительная часть — военная помощь.
  • Литва выражает четкую решимость в поддержке Украины, утверждая, что свобода всегда побеждает.

Украина получит военную помощь от Литвы

Об этом в соцсети Х сообщило Министерство обороны Литвы.

В частности, Литва предоставила логистическое оборудование, боеприпасы, ноутбуки и другую помощь, которая уже на этой неделе прибудет в Украину.

Наша поддержка непоколебимая, наша решимость четкая: Украина победит, потому что свобода всегда побеждает. Итого к победе!

Литва поддерживает Украину

Литовский Государственный совет обороны принял решение о выделении не менее 0,25% своего ВВП на оборонную и поддержку безопасности Украины.

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

Сегодня на заседании Государственного совета обороны (Литвы — ред.) мы договорились выделить не менее 0,25% ВВП в поддержку безопасности и обороны Украины.

Он подчеркнул, что Литва будет продолжать твердо стоять с Украиной до победы, поскольку она будет всегда «поддерживать свободу».

Как сообщалось в апреле, поддержка Украины Литвой в то время составила около одного миллиарда евро, из которых около 610 млн евро — военная помощь.

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