Украина получит от Литвы новый пакет военной помощи. Что туда вошло

Украина получит военную помощь от Литвы

Об этом в соцсети Х сообщило Министерство обороны Литвы.

В частности, Литва предоставила логистическое оборудование, боеприпасы, ноутбуки и другую помощь, которая уже на этой неделе прибудет в Украину.

Наша поддержка непоколебимая, наша решимость четкая: Украина победит, потому что свобода всегда побеждает. Итого к победе! Поделиться

🇱🇹🇺🇦 Lithuania strengthens Ukraine’s defence with a new shipment of military support: logistics equipment, ammunition, laptops and more.



Our support is unwavering, our resolve is clear: Ukraine will win, because freedom always prevails. Together, until victory! pic.twitter.com/AXie5htmcV — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) September 28, 2024

Литва поддерживает Украину

Литовский Государственный совет обороны принял решение о выделении не менее 0,25% своего ВВП на оборонную и поддержку безопасности Украины.

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

Сегодня на заседании Государственного совета обороны (Литвы — ред.) мы договорились выделить не менее 0,25% ВВП в поддержку безопасности и обороны Украины.

Он подчеркнул, что Литва будет продолжать твердо стоять с Украиной до победы, поскольку она будет всегда «поддерживать свободу».