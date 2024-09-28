Украина получит от Литвы новый пакет военной помощи. Что туда вошло

Литва 28 сентября объявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине.
Главные тезисы
- Новый пакет военной помощи Литвы для Украины включает логистическое оборудование, боеприпасы и ноутбуки.
- Литва выделяет не менее 0,25% своего ВВП на оборонную поддержку Украины.
- Поддержка Украины со стороны Литвы составила около одного миллиарда евро, из которых значительная часть — военная помощь.
- Литва выражает четкую решимость в поддержке Украины, утверждая, что свобода всегда побеждает.
Украина получит военную помощь от Литвы
Об этом в соцсети Х сообщило Министерство обороны Литвы.
В частности, Литва предоставила логистическое оборудование, боеприпасы, ноутбуки и другую помощь, которая уже на этой неделе прибудет в Украину.
🇱🇹🇺🇦 Lithuania strengthens Ukraine’s defence with a new shipment of military support: logistics equipment, ammunition, laptops and more.— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) September 28, 2024
Our support is unwavering, our resolve is clear: Ukraine will win, because freedom always prevails. Together, until victory! pic.twitter.com/AXie5htmcV
Литва поддерживает Украину
Литовский Государственный совет обороны принял решение о выделении не менее 0,25% своего ВВП на оборонную и поддержку безопасности Украины.
Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.
Сегодня на заседании Государственного совета обороны (Литвы — ред.) мы договорились выделить не менее 0,25% ВВП в поддержку безопасности и обороны Украины.
Он подчеркнул, что Литва будет продолжать твердо стоять с Украиной до победы, поскольку она будет всегда «поддерживать свободу».
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