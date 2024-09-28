Україна отримає від Литви новий пакет військової допомоги. Що туди ввійшло

Україна отримає військову допомогу від Литви

Про це у соцмережі Х повідомило Міністерство оборони Литви.

Зокрема Литва надала логістичне обладнання, боєприпаси, ноутбуки та іншу допомогу, яка вже цього тижня прибуде в Україну.

Наша підтримка непохитна, наша рішучість чітка: Україна переможе, бо свобода завжди перемагає. Разом до перемоги! Поширити

🇱🇹🇺🇦 Lithuania strengthens Ukraine’s defence with a new shipment of military support: logistics equipment, ammunition, laptops and more.



Our support is unwavering, our resolve is clear: Ukraine will win, because freedom always prevails. Together, until victory! pic.twitter.com/AXie5htmcV — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) September 28, 2024

Литва підтримує Україну

Литовська Державна рада оборони ухвалила рішення про виділення не менш 0,25% свого ВВП на оборонну й безпекову підтримку України.

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

Сьогодні на засіданні Державної ради оборони (Литви — ред.) ми домовилися виділити не менше 0,25% ВВП на підтримку безпеки та оборони України.

Він підкреслив, що Литва продовжуватиме твердо стояти з Україною до перемоги, оскільки вона завжди «підтримуватиме свободу».