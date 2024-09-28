Україна отримає від Литви новий пакет військової допомоги. Що туди ввійшло

Литва 28 вересня оголосила про надання нового пакета військової допомоги Україні.
Головні тези:
- Литва надає новий пакет військової допомоги Україні, який включає логістичне обладнання, боєприпаси та ноутбуки.
- У рішучості підтримувати Україну Литва виділила не менше 0,25% свого ВВП на оборонну й безпекову підтримку.
- Литва підтримує свободу та виражає рішучість стояти з Україною до перемоги у боротьбі за незалежність.
- Попередній обсяг допомоги Литви для України становив близько одного мільярда євро, з яких близько 610 млн євро — військова допомога.
- Спільна мета Литви і України — перемога та підтримка демократії та свободи в регіоні.
Україна отримає військову допомогу від Литви
Про це у соцмережі Х повідомило Міністерство оборони Литви.
Зокрема Литва надала логістичне обладнання, боєприпаси, ноутбуки та іншу допомогу, яка вже цього тижня прибуде в Україну.
🇱🇹🇺🇦 Lithuania strengthens Ukraine’s defence with a new shipment of military support: logistics equipment, ammunition, laptops and more.— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) September 28, 2024
Our support is unwavering, our resolve is clear: Ukraine will win, because freedom always prevails. Together, until victory! pic.twitter.com/AXie5htmcV
Литва підтримує Україну
Литовська Державна рада оборони ухвалила рішення про виділення не менш 0,25% свого ВВП на оборонну й безпекову підтримку України.
Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.
Сьогодні на засіданні Державної ради оборони (Литви — ред.) ми домовилися виділити не менше 0,25% ВВП на підтримку безпеки та оборони України.
Він підкреслив, що Литва продовжуватиме твердо стояти з Україною до перемоги, оскільки вона завжди «підтримуватиме свободу».
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