Україна отримає від Литви новий пакет військової допомоги. Що туди ввійшло
Категорія
Світ
Дата публікації

Україна отримає від Литви новий пакет військової допомоги. Що туди ввійшло

Lithuanian MOD
Авто

Литва 28 вересня оголосила про надання нового пакета військової допомоги Україні. 

Головні тези:

  • Литва надає новий пакет військової допомоги Україні, який включає логістичне обладнання, боєприпаси та ноутбуки.
  • У рішучості підтримувати Україну Литва виділила не менше 0,25% свого ВВП на оборонну й безпекову підтримку.
  • Литва підтримує свободу та виражає рішучість стояти з Україною до перемоги у боротьбі за незалежність.
  • Попередній обсяг допомоги Литви для України становив близько одного мільярда євро, з яких близько 610 млн євро — військова допомога.
  • Спільна мета Литви і України — перемога та підтримка демократії та свободи в регіоні.

Україна отримає військову допомогу від Литви

Про це у соцмережі Х повідомило Міністерство оборони Литви.

Зокрема Литва надала логістичне обладнання, боєприпаси, ноутбуки та іншу допомогу, яка вже цього тижня прибуде в Україну.

Наша підтримка непохитна, наша рішучість чітка: Україна переможе, бо свобода завжди перемагає. Разом до перемоги!

Литва підтримує Україну

Литовська Державна рада оборони ухвалила рішення про виділення не менш 0,25% свого ВВП на оборонну й безпекову підтримку України.

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

Сьогодні на засіданні Державної ради оборони (Литви — ред.) ми домовилися виділити не менше 0,25% ВВП на підтримку безпеки та оборони України.

Він підкреслив, що Литва продовжуватиме твердо стояти з Україною до перемоги, оскільки вона завжди «підтримуватиме свободу».

Як повідомлялося у квітні, підтримка України Литвою на той час становила близько одного мільярда євро, з яких близько 610 млн євро — військова допомога.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Литва підготує загальнонаціональний план евакуації через загрозу Росії
Литва підготує загальнонаціональний план евакуації через загрозу Росії
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Литва надає Україні бронетранспортери М113 та всюдиходи
Допомога
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Литва надасть Україні військової допомоги на суму близько 50 млн євро
Литва

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?