Украина получит от Нидерландов дроны на 250 млн евро

Нидерланды выделяют 250 миллионов евро на производство дронов для Украины. Соответствующее намерение закреплено в меморандуме о сотрудничестве, направленном на углубление сотрудничества в сфере оборонных инноваций, подписанное 17 июня в Гааге.
Главные тезисы
- Нидерланды выделяют 250 миллионов евро на закупку и производство дронов для поддержки обороны Украины и противодействия российской агрессии.
- Соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных инноваций подписано министрами обороны Нидерландов и Украины с целью углубления сотрудничества.
Нидерланды предоставляют 250 млн евро на производство дронов для Украины
Документ подписали министерша обороны Нидерландов Дилан Ешилгез-Зегериус и министр обороны Украины Михаил Федоров, находящийся с официальным визитом в Нидерландах.
Министр также отметила, что недавно было подписано первое соглашение о совместном производстве между нидерландской и украинской компаниями.
Мы будем и дальше поддерживать Украину беспилотниками. Украина продемонстрировала, что эти возможности эффективно используются для защиты населения и противодействия российским атакам. Поэтому сегодня я могу объявить, что Нидерланды выделят 250 миллионов евро на закупку дронов для Украины в нидерландской оборонной промышленности.
По ее словам, "пока Украина продолжает успешно сопротивляться российской агрессии, Путин все больше прибегает к жестоким воздушным атакам на украинские города. Эти нападения продолжают наносить страшные страдания мирному населению. Именно поэтому противовоздушная оборона сегодня важна как никогда".
Она подчеркнула, “украинцы часто благодарят нас за помощь, которую мы оказываем, но позвольте мне еще раз четко сказать: именно мы должны благодарить вас.
Уже более четырех лет храбрые украинские военнослужащие вместе со стойким украинским народом и такими лидерами, как вы (Федоров — ред.), борются не только за свободу Украины, но и за безопасность всей Европы и таких стран, как Нидерланды.
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