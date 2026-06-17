Украина получит от Нидерландов дроны на 250 млн евро

Нидерланды выделяют 250 миллионов евро на производство дронов для Украины. Соответствующее намерение закреплено в меморандуме о сотрудничестве, направленном на углубление сотрудничества в сфере оборонных инноваций, подписанное 17 июня в Гааге.

Нидерланды предоставляют 250 млн евро на производство дронов для Украины

Документ подписали министерша обороны Нидерландов Дилан Ешилгез-Зегериус и министр обороны Украины Михаил Федоров, находящийся с официальным визитом в Нидерландах.

Я особенно рада, что сегодня мы подписали Меморандум о намерениях по дальнейшему укреплению нашего сотрудничества в сфере инноваций. Инновации являются ключевой составляющей нашего партнерства. Другой такой составляющей являются дроны. Поделиться

Министр также отметила, что недавно было подписано первое соглашение о совместном производстве между нидерландской и украинской компаниями.

Мы будем и дальше поддерживать Украину беспилотниками. Украина продемонстрировала, что эти возможности эффективно используются для защиты населения и противодействия российским атакам. Поэтому сегодня я могу объявить, что Нидерланды выделят 250 миллионов евро на закупку дронов для Украины в нидерландской оборонной промышленности.

По ее словам, "пока Украина продолжает успешно сопротивляться российской агрессии, Путин все больше прибегает к жестоким воздушным атакам на украинские города. Эти нападения продолжают наносить страшные страдания мирному населению. Именно поэтому противовоздушная оборона сегодня важна как никогда".

Поэтому Нидерланды также внесут дополнительный вклад в размере 250 миллионов евро по инициативе PURL, включающей современные американские системы противовоздушной обороны. Таким образом, наш общий вклад в эту программу достигнет 1 миллиарда евро. Мы также будем и в дальнейшем призывать наших европейских союзников и партнеров прилагать максимум усилий для поддержки Украины. Поделиться

Она подчеркнула, “украинцы часто благодарят нас за помощь, которую мы оказываем, но позвольте мне еще раз четко сказать: именно мы должны благодарить вас.