Україна отримає від Нідерландів дрони на 250 млн євро

Нідерланди виділяють 250 мільйонів євро на виробництво дронів для України. Відповідний намір закріплено у меморандумі про співпрацю, спрямованому на поглиблення співробітництва у сфері оборонних інновацій, який сторони підписали 17 червня в Гаазі.
Головні тези:
- Нідерланди нададуть Україні 250 млн євро на закупівлю дронів для підтримки оборони та протидії російській агресії.
- Угода про співпрацю у сфері оборонних інновацій підписана між міністрами Захисних сил Нідерландів та України.
Нідерланди надають 250 млн євро на виробництво дронів для України
Документ підписали міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшілгьоз-Зегеріус та міністр оборони України Михайло Федоров, який перебуває з офіційним візитом у Нідерландах.
Міністерка також зазначила, що нещодавно було підписано першу угоду про спільне виробництво між нідерландською та українською компаніями.
Ми й надалі підтримуватимемо Україну безпілотниками. Україна продемонструвала, що ці можливості ефективно використовуються для захисту свого населення та протидії російським атакам. Тому сьогодні я можу оголосити, що Нідерланди виділять 250 мільйонів євро на закупівлю дронів для України в нідерландської оборонної промисловості.
За її словами, “поки Україна продовжує успішно чинити опір російській агресії, Путін дедалі більше вдається до жорстоких повітряних атак на українські міста. Ці напади продовжують завдавати страшних страждань мирному населенню. Саме тому протиповітряна оборона сьогодні важлива як ніколи.
Вона наголосила, “українці часто дякують нам за допомогу, яку ми надаємо, але дозвольте мені ще раз чітко сказати: саме ми маємо дякувати вам.
Вже понад чотири роки хоробрі українські військовослужбовці разом із стійким українським народом і такими лідерами, як ви (Федоров — ред.), борються не лише за свободу України, а й за безпеку всієї Європи та таких країн, як Нідерланди.
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