Украина получит от Нидерландов партию бронемашин YPR-765

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что ее страна в ближайшее время поставит бронетехнику YPR для ВСУ.

Новая помощь Украине от Нидерландов: что известно

Украина получит от Нидерландов новую партию военной помощи. Речь идет о бронемашине YPR-765.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

The Netherlands will provide YPR-765 armored vehicles to Ukraine.



YPRs play an important role in #UAarmy. They provide fire support for units in battle, evacuate the wounded soldiers, and also deliver ammunition to the front line.



We are grateful to our partners from… pic.twitter.com/HfGjW3MweT — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 20, 2024

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что ее страна в ближайшее время поставят бронетехнику YPR украинским вооруженным силам. YPR оснащены боевыми модулями с дистанционным управлением, позволяющим экипажу управлять оружием изнутри. Машины также могут оказывать огневую поддержку в поле боя. Поделиться

По ее словам, машины маневровые могут быстро перемещать войска и могут использоваться в разведывательных, наступательных и оборонных целях. YPR прибудут в Украину в кратчайшие сроки, но никакой информации о точных количествах и типах вооружения не приводится. На сегодняшний день Нидерланды поставили в общей сложности 207 YPR разных типов.

Нидерланды помогут Украине с ПВО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подчеркнул, что агрессия России в Украине и против нее не прекращается, Украина остро нуждается в помощи.

Об этом он написал в соцсети Х.

Агрессия России в Украине и против нее не прекращается. Авиаудары по Харькову и другим местам привели к новым жертвам среди гражданского населения сегодня и в последние несколько дней. Чтобы противостоять этому нашествию, Украина остро нуждается в нашей помощи. Новый пакет военной поддержки, который оказывают сейчас США, имеет решающее значение в этом отношении.

По словам премьер-министра Нидерландов, “мы участвуем в немецкой инициативе по быстрой поставке средств ПВО дальнего действия. Наше министерство обороны упорно работает над поиском средств ПВО, которые Украина сможет использовать для нейтрализации атак российских беспилотников и ракет. Мы также работаем с Данией и Чешской Республикой над быстрой доставкой средств противовоздушной обороны и боеприпасов (включая артиллерийские снаряды), и мы все еще изучаем варианты дальнейших мер.