Украина получит от Нидерландов партию бронемашин YPR-765
Категория
Мир
Дата публикации

Украина получит от Нидерландов партию бронемашин YPR-765

Минобороны Украины
Бронемашина
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Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что ее страна в ближайшее время поставит бронетехнику YPR для ВСУ.

Новая помощь Украине от Нидерландов: что известно

Украина получит от Нидерландов новую партию военной помощи. Речь идет о бронемашине YPR-765.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что ее страна в ближайшее время поставят бронетехнику YPR украинским вооруженным силам. YPR оснащены боевыми модулями с дистанционным управлением, позволяющим экипажу управлять оружием изнутри. Машины также могут оказывать огневую поддержку в поле боя.

По ее словам, машины маневровые могут быстро перемещать войска и могут использоваться в разведывательных, наступательных и оборонных целях. YPR прибудут в Украину в кратчайшие сроки, но никакой информации о точных количествах и типах вооружения не приводится. На сегодняшний день Нидерланды поставили в общей сложности 207 YPR разных типов.

Нидерланды помогут Украине с ПВО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подчеркнул, что агрессия России в Украине и против нее не прекращается, Украина остро нуждается в помощи.

Об этом он написал в соцсети Х.

Агрессия России в Украине и против нее не прекращается. Авиаудары по Харькову и другим местам привели к новым жертвам среди гражданского населения сегодня и в последние несколько дней. Чтобы противостоять этому нашествию, Украина остро нуждается в нашей помощи. Новый пакет военной поддержки, который оказывают сейчас США, имеет решающее значение в этом отношении.

По словам премьер-министра Нидерландов, “мы участвуем в немецкой инициативе по быстрой поставке средств ПВО дальнего действия. Наше министерство обороны упорно работает над поиском средств ПВО, которые Украина сможет использовать для нейтрализации атак российских беспилотников и ракет. Мы также работаем с Данией и Чешской Республикой над быстрой доставкой средств противовоздушной обороны и боеприпасов (включая артиллерийские снаряды), и мы все еще изучаем варианты дальнейших мер.

Кроме того, участвуем в инициативе Эстонии по поставке в Украину боеприпасов из имеющихся запасов. Мы продолжаем тесно консультироваться с нашими партнерами из ЕС и союзниками по НАТО по координации и усилению нашей поддержки Украины.

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