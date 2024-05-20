Україна отримає від Нідерландів партію бронемашин YPR-765
Категорія
Світ
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Україна отримає від Нідерландів партію бронемашин YPR-765

Міноборони України
Бронемашини

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що її країна найближчим часом поставить бронетехніку YPR для ЗСУ.

Нова допомога Україні від Нідерландів: що відомо

Україна отримає від Нідерландів нову партію військової допомоги. Йдеться про бронемашини YPR-765.

Про це повідомляє Міноборони України.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що її країна найближчим часом поставлять бронетехніку YPR українським збройним силам. YPR оснащені бойовими модулями з дистанційним управлінням, що дають змогу екіпажу керувати зброєю зсередини. Машини також можуть надавати вогневу підтримку на полі бою.

За її словами, машини маневрові, можуть швидко переміщати війська і можуть використовуватися в розвідувальних, наступальних і оборонних цілях. YPR прибудуть в Україну в найкоротші терміни, але жодної інформації щодо точних кількостей і типів озброєння не наводиться. На сьогодні Нідерланди поставили загалом 207 YPR різних типів.

Нідерланди допоможуть Україні з ППО

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте наголосив, що агресія Росії в Україні та проти неї не припиняється, Україна гостро потребує допомоги.

Про це він написав у соцмережі Х.

Агресія Росії в Україні та проти неї не припиняється. Авіаудари по Харкову та інших місцях призвели до нових жертв серед цивільного населення сьогодні та останні кілька днів. Щоб протистояти цій навалі, Україна гостро потребує нашої допомоги. Новий пакет військової підтримки, який зараз надають США, має вирішальне значення в цьому відношенні.

За словами прем’єр-міністра Нідерландів, “ми беремо участь у німецькій ініціативі щодо швидкого постачання засобів ППО дальньої дії. Наше міністерство оборони наполегливо працює над пошуком засобів ППО, які Україна зможе використовувати для нейтралізації атак російських безпілотників і ракет. Ми також працюємо з Данією та Чеською Республікою над швидкою доставкою засобів протиповітряної оборони та боєприпасів (включаючи артилерійські снаряди), і ми все ще вивчаємо варіанти подальших заходів.

Крім того, беремо участь в ініціативі Естонії щодо постачання в Україну боєприпасів із наявних запасів. Ми продовжуємо тісно консультуватися з нашими партнерами з ЄС та союзниками по НАТО щодо координації та посилення нашої підтримки України.

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