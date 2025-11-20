Украина получит от Польши 100 млн долл на срочную закупку оружия производства США
Польша
До конца 2025 года Польша пошлет 100 млн долларов на срочную закупку американского оружия для Украины в рамках программы PURL.

Главные тезисы

  • Польша выделит 100 млн долларов для приобретения американского вооружения Украине в рамках программы PURL.
  • Инициатива также подкреплена другими странами НАТО, включая Испанию и Германию.
  • Средства будут перечислены до конца 2025 года, способствуя укреплению обороноспособности Украины.

Польша предоставит Украине 100 млн долл на американское оружие

Об этом в Брюсселе заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам 20 ноября.

Сикорский пообещал перечислить 100 млн долл. из бюджета на американское оружие для Украины.

Мы намерены перечислить 100 миллионов долларов из бюджета, уже имеющихся в Министерстве иностранных дел, на военную помощь для Украины в рамках программы PURL, по которой мы закупаем американское оружие.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши

Он добавил, что денежные средства будут перечислены до конца 2025 года.

В рамках программы PURL, начатой президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте в июле 2025 года, союзники НАТО покупают американское оружие для Украины.

Так, премьер-министр Испании Педро Санчес во вторник объявил о планах в течение месяца утвердить выделение 100 млн. евро в рамках инструмента PURL по закупке государствами НАТО оружия для Украины у США.

Германия тоже внесет дополнительный взнос в размере 150 млн евро в инициативу PURL, с помощью которой закупается американское оружие для Украины.

Ранее страны Северной Европы и Балтии, входящие в НАТО, договорились профинансировать пакет в размере 500 млн. долларов в рамках PURL.

