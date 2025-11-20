Україна отримає від Польщі 100 млн дол на термінову закупівлю зброї виробництва США
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна отримає від Польщі 100 млн дол на термінову закупівлю зброї виробництва США

Польща
Read in English

До кінця 2025 року Польща надішле 100 млн доларів на термінову закупівлю американської зброї для України у межах програми PURL.

Головні тези:

  • Польща передасть Україні 100 млн дол на закупівлю американської зброї в рамках програми PURL.
  • Кошти будуть перераховані до кінця 2025 року, сприяючи військовій допомозі Україні.
  • Інші країни, як Іспанія та Німеччина, також приєднуються до ініціативи і виділяють кошти для закупівлі американської зброї для України.

Польща надасть Україні 100 млн дол на американську зброю

Про це у Брюсселі заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах 20 листопада.

Сікорський пообіцяв перерахувати 100 млн дол з бюджету на американську зброю для України.

Ми маємо намір перерахувати 100 мільйонів доларів із бюджету, які вже є у Міністерстві закордонних справ, на військову допомогу для України в рамках програми PURL, за якою ми закуповуємо американську зброю.

Радослав Сікорський

Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі

Він додав, що кошти будуть перераховані до кінця 2025 року.

У межах програми PURL, започаткованої президентом США Дональдом Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте в липні 2025 року, союзники НАТО купують американську зброю для України.

Так, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес у вівторок оголосив про плани протягом місяця затвердити виділення 100 млн євро в межах інструменту PURL із закупівлі державами НАТО зброї для України у США.

Німеччина теж зробить додатковий внесок в розмірі 150 млн євро в ініціативу PURL, за допомогою якої закуповується американська зброя для України.

Раніше країни Північної Європи та Балтії, що входять до НАТО, домовилися профінансувати пакет у розмірі 500 млн доларів в рамках PURL.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Вступ України в ЄС. Польща висунула вимогу Угорщині
Сікорський та Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна та Польща створять спільну оперативну групу щодо БпЛА
дрон
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польща створює центр зі впровадження бойового досвіду ЗСУ
Польща

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?