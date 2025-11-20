Україна отримає від Польщі 100 млн дол на термінову закупівлю зброї виробництва США

До кінця 2025 року Польща надішле 100 млн доларів на термінову закупівлю американської зброї для України у межах програми PURL.

Польща надасть Україні 100 млн дол на американську зброю

Про це у Брюсселі заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах 20 листопада.

Сікорський пообіцяв перерахувати 100 млн дол з бюджету на американську зброю для України.

Ми маємо намір перерахувати 100 мільйонів доларів із бюджету, які вже є у Міністерстві закордонних справ, на військову допомогу для України в рамках програми PURL, за якою ми закуповуємо американську зброю. Радослав Сікорський Міністр закордонних справ Польщі

Він додав, що кошти будуть перераховані до кінця 2025 року.

У межах програми PURL, започаткованої президентом США Дональдом Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте в липні 2025 року, союзники НАТО купують американську зброю для України.

Так, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у вівторок оголосив про плани протягом місяця затвердити виділення 100 млн євро в межах інструменту PURL із закупівлі державами НАТО зброї для України у США.

Німеччина теж зробить додатковий внесок в розмірі 150 млн євро в ініціативу PURL, за допомогою якої закуповується американська зброя для України.