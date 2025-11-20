Україна отримає від Польщі 100 млн дол на термінову закупівлю зброї виробництва США

До кінця 2025 року Польща надішле 100 млн доларів на термінову закупівлю американської зброї для України у межах програми PURL.
Головні тези:
- Польща передасть Україні 100 млн дол на закупівлю американської зброї в рамках програми PURL.
- Кошти будуть перераховані до кінця 2025 року, сприяючи військовій допомозі Україні.
- Інші країни, як Іспанія та Німеччина, також приєднуються до ініціативи і виділяють кошти для закупівлі американської зброї для України.
Польща надасть Україні 100 млн дол на американську зброю
Про це у Брюсселі заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах 20 листопада.
Сікорський пообіцяв перерахувати 100 млн дол з бюджету на американську зброю для України.
Він додав, що кошти будуть перераховані до кінця 2025 року.
У межах програми PURL, започаткованої президентом США Дональдом Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте в липні 2025 року, союзники НАТО купують американську зброю для України.
Німеччина теж зробить додатковий внесок в розмірі 150 млн євро в ініціативу PURL, за допомогою якої закуповується американська зброя для України.
Раніше країни Північної Європи та Балтії, що входять до НАТО, домовилися профінансувати пакет у розмірі 500 млн доларів в рамках PURL.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-