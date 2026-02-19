Украина получит от Швеции пакет военной помощи стоимостью 1,2 млрд евро

Правительство Швеции 19 февраля одобрило выделение 21-го пакета военной помощи Украине стоимостью 12,9 млрд крон (1,2 млрд евро).
Главные тезисы
- Швеция выделит Украине пакет военной помощи на сумму 1,2 млрд евро для усиления противовоздушной обороны.
- Часть средств будет направлена на закупку отечественных ракет и беспилотников, а также передачу систем Tridon Mk2 для сбивания дронов.
Швеция предоставляет Украине 21-й пакет военной помощи
Об этом объявил шведский министр обороны Пол Йонсон.
‚ По словам министра, помощь будет сосредоточена на усилении противовоздушной обороны Украины.
Около 400 млн. евро Швеция выделит на закупку и передачу системы Tridon Mk2. Это зенитно-ракетные комплексы шведского производства, особенно эффективные в сбитии дронов. Вдобавок страна передаст сенсоры, работы и зенитные пушки.
Еще 524 миллиона евро пойдут на украинское производство дальнобойных ракет и беспилотников.
Остальные свыше 280 млн евро будут использованы на гранатометы из запасов шведской армии, а также пойдут на закупку артиллерийских снарядов, запасных деталей и на обучение украинского личного состава.
