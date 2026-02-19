Украина получит от Швеции пакет военной помощи стоимостью 1,2 млрд евро
Категория
Мир
Дата публикации

Украина получит от Швеции пакет военной помощи стоимостью 1,2 млрд евро

Швеция
Правительство Швеции 19 февраля одобрило выделение 21-го пакета военной помощи Украине стоимостью 12,9 млрд крон (1,2 млрд евро).

Главные тезисы

  • Швеция выделит Украине пакет военной помощи на сумму 1,2 млрд евро для усиления противовоздушной обороны.
  • Часть средств будет направлена на закупку отечественных ракет и беспилотников, а также передачу систем Tridon Mk2 для сбивания дронов.

Швеция предоставляет Украине 21-й пакет военной помощи

Об этом объявил шведский министр обороны Пол Йонсон.

‚ По словам министра, помощь будет сосредоточена на усилении противовоздушной обороны Украины.

Около 400 млн. евро Швеция выделит на закупку и передачу системы Tridon Mk2. Это зенитно-ракетные комплексы шведского производства, особенно эффективные в сбитии дронов. Вдобавок страна передаст сенсоры, работы и зенитные пушки.

Еще 524 миллиона евро пойдут на украинское производство дальнобойных ракет и беспилотников.

Остальные свыше 280 млн евро будут использованы на гранатометы из запасов шведской армии, а также пойдут на закупку артиллерийских снарядов, запасных деталей и на обучение украинского личного состава.

Украина

