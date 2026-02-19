Украина получит от Швеции пакет военной помощи стоимостью 1,2 млрд евро

Швеция предоставляет Украине 21-й пакет военной помощи

Об этом объявил шведский министр обороны Пол Йонсон.

‚ По словам министра, помощь будет сосредоточена на усилении противовоздушной обороны Украины.

Около 400 млн. евро Швеция выделит на закупку и передачу системы Tridon Mk2. Это зенитно-ракетные комплексы шведского производства, особенно эффективные в сбитии дронов. Вдобавок страна передаст сенсоры, работы и зенитные пушки.

Еще 524 миллиона евро пойдут на украинское производство дальнобойных ракет и беспилотников.

Остальные свыше 280 млн евро будут использованы на гранатометы из запасов шведской армии, а также пойдут на закупку артиллерийских снарядов, запасных деталей и на обучение украинского личного состава.

