Україна отримає від Швеції пакет військової допомоги вартістю 1,2 млрд євро

Уряд Швеції 19 лютого, схвалив виділення 21-го пакета військової допомоги Україні вартістю 12,9 млрд крон (1,2 млрд євро).
Головні тези:
- Швеція виділить Україні пакет військової допомоги на суму 1,2 млрд євро для посилення протиповітряної оборони.
- Частина коштів піде на закупівлю вітчизняних ракет та безпілотників, а також на передачу систем Tridon Mk2 для збиття дронів.
Швеція надає Україні 21-ий пакет військової допомоги
Про це оголосив шведський міністр оборони Пол Йонсон.
За словами міністра, допомога буде зосереджена на посиленні протиповітряної оборони України.
Близько 400 млн євро Швеція виділить на закупівлю та передачу системи Tridon Mk2. Це зенітно-ракетні комплекси шведського виробництва, які є особливо ефективними у збитті дронів. На додачу країна передасть сенсори, роботи та зенітні гармати.
Ще 524 мільйони євро підуть на українське виробництво далекобійних ракет і безпілотників.
Решта — понад 280 млн євро — будуть використані на гранатомети із запасів шведської армії, а також підуть на закупівлю артилерійських снарядів, запасних деталей та на навчання українського особового складу.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-