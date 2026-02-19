Україна отримає від Швеції пакет військової допомоги вартістю 1,2 млрд євро
Україна отримає від Швеції пакет військової допомоги вартістю 1,2 млрд євро

Швеція
Уряд Швеції 19 лютого, схвалив виділення 21-го пакета військової допомоги Україні вартістю 12,9 млрд крон (1,2 млрд євро).

  • Швеція виділить Україні пакет військової допомоги на суму 1,2 млрд євро для посилення протиповітряної оборони.
  • Частина коштів піде на закупівлю вітчизняних ракет та безпілотників, а також на передачу систем Tridon Mk2 для збиття дронів.

Швеція надає Україні 21-ий пакет військової допомоги

Про це оголосив шведський міністр оборони Пол Йонсон.

​​За словами міністра, допомога буде зосереджена на посиленні протиповітряної оборони України.

Близько 400 млн євро Швеція виділить на закупівлю та передачу системи Tridon Mk2. Це зенітно-ракетні комплекси шведського виробництва, які є особливо ефективними у збитті дронів. На додачу країна передасть сенсори, роботи та зенітні гармати.

Ще 524 мільйони євро підуть на українське виробництво далекобійних ракет і безпілотників.

Решта — понад 280 млн євро — будуть використані на гранатомети із запасів шведської армії, а також підуть на закупівлю артилерійських снарядів, запасних деталей та на навчання українського особового складу.

Швеція

