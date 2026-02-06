Украина получит почти 700 млн долл за счет замороженных активов РФ — подробности

Минфин Украины и Всемирный банк подписали соглашение о предоставлении грантового финансирования от Японии и Канады на общую сумму почти в 691 млн долл. США.

Украина получит новые гранты за счет замороженных активов России

Средства привлечены в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

Финансирование является частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine стран Большой семерки (по доходам от замороженных активов России) общим объемом 50 млрд дол.

Это — последний транш из Канады в пределах механизма, и первый из Японии.

Грантовые средства будут предоставлены за счет взносов международных партнеров:

544 млн долларов США — вклад Правительства Японии;

146 млн долларов США — взнос Канады;

0,8 млн. долларов США — средства Целевого фонда многих доноров проекта PEACE in Ukraine.

Грантовое финансирование поступит в общий фонд госбюджета Украины в ближайшее время.