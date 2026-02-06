Украина получит почти 700 млн долл за счет замороженных активов РФ — подробности
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина получит почти 700 млн долл за счет замороженных активов РФ — подробности

деньги
Read in English
Читати українською

Минфин Украины и Всемирный банк подписали соглашение о предоставлении грантового финансирования от Японии и Канады на общую сумму почти в 691 млн долл. США.

Главные тезисы

  • Украина получит почти 700 млн долларов за счет замороженных активов РФ для поддержки государственных расходов и устойчивого управления.
  • Соглашение с Всемирным банком обеспечит грантовое финансирование от Японии и Канады на общую сумму почти 691 млн долларов США.

Украина получит новые гранты за счет замороженных активов России

Средства привлечены в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

Финансирование является частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine стран Большой семерки (по доходам от замороженных активов России) общим объемом 50 млрд дол.

Это — последний транш из Канады в пределах механизма, и первый из Японии.

Грантовые средства будут предоставлены за счет взносов международных партнеров:

  • 544 млн долларов США — вклад Правительства Японии;

  • 146 млн долларов США — взнос Канады;

  • 0,8 млн. долларов США — средства Целевого фонда многих доноров проекта PEACE in Ukraine.

Грантовое финансирование поступит в общий фонд госбюджета Украины в ближайшее время.

Средства будут направлены на возмещение ключевых расходов государства, в частности на возмещение пенсионных выплат и реализацию программ государственной социальной помощи, в частности, на жилищно-коммунальные субсидии.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Замороженные росактивы для Украины. Бельгия оказалась под давлением
ЕС пытается дожать Бельгию
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп хочет вернуть Путину замороженные российские активы
Трамп
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Медведев набросился с угрозами на Европу из-за планов использовать замороженные активы РФ
Медведев

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?