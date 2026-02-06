Украина получит почти 700 млн долл за счет замороженных активов РФ — подробности

Минфин Украины и Всемирный банк подписали соглашение о предоставлении грантового финансирования от Японии и Канады на общую сумму почти в 691 млн долл. США.
Главные тезисы
- Украина получит почти 700 млн долларов за счет замороженных активов РФ для поддержки государственных расходов и устойчивого управления.
- Соглашение с Всемирным банком обеспечит грантовое финансирование от Японии и Канады на общую сумму почти 691 млн долларов США.
Украина получит новые гранты за счет замороженных активов России
Средства привлечены в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).
Финансирование является частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine стран Большой семерки (по доходам от замороженных активов России) общим объемом 50 млрд дол.
Это — последний транш из Канады в пределах механизма, и первый из Японии.
Грантовые средства будут предоставлены за счет взносов международных партнеров:
544 млн долларов США — вклад Правительства Японии;
146 млн долларов США — взнос Канады;
0,8 млн. долларов США — средства Целевого фонда многих доноров проекта PEACE in Ukraine.
Грантовое финансирование поступит в общий фонд госбюджета Украины в ближайшее время.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-