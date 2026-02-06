Україна отримає майже 700 млн дол коштом заморожених активів РФ — подробиці

Мінфін України та Світовий банк підписали угоду про надання грантового фінансування від Японії та Канади на загальну суму у майже 691 млн дол США.
Головні тези:
- Україна отримає майже 700 млн доларів коштом заморожених активів Росії для підтримки державних видатків та стійкого управління.
- Механізм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine забезпечує отримання коштів з доходів від заморожених активів РФ на загальний обсяг 50 млрд дол.
Україна отримає нові гранти коштом заморожених активів Росії
Кошти залучено в межах проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).
Фінансування є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine країн Великої сімки (з доходів від заморожених активів Росії) загальним обсягом 50 млрд дол.
Це – останній транш від Канади в межах механізму, та перший від Японії.
Грантові кошти будуть надані за рахунок внесків міжнародних партнерів:
544 млн доларів США – внесок Уряду Японії;
146 млн доларів США – внесок Канади;
0,8 млн доларів США – кошти Цільового фонду багатьох донорів проєкту PEACE in Ukraine.
Грантове фінансування надійде до загального фонду держбюджету України найближчим часом.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-