Україна отримає майже 700 млн дол коштом заморожених активів РФ — подробиці
Україна отримає майже 700 млн дол коштом заморожених активів РФ — подробиці

кошти
Read in English

Мінфін України та Світовий банк підписали угоду про надання грантового фінансування від Японії та Канади на загальну суму у майже 691 млн дол США.

Головні тези:

  • Україна отримає майже 700 млн доларів коштом заморожених активів Росії для підтримки державних видатків та стійкого управління.
  • Механізм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine забезпечує отримання коштів з доходів від заморожених активів РФ на загальний обсяг 50 млрд дол.

Україна отримає нові гранти коштом заморожених активів Росії

Кошти залучено в межах проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Фінансування є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine країн Великої сімки (з доходів від заморожених активів Росії) загальним обсягом 50 млрд дол.

Це – останній транш від Канади в межах механізму, та перший від Японії.

Грантові кошти будуть надані за рахунок внесків міжнародних партнерів:

  • 544 млн доларів США – внесок Уряду Японії;

  • 146 млн доларів США – внесок Канади;

  • 0,8 млн доларів США – кошти Цільового фонду багатьох донорів проєкту PEACE in Ukraine.

Грантове фінансування надійде до загального фонду держбюджету України найближчим часом.

Кошти будуть спрямовані на відшкодування ключових видатків держави, зокрема, на відшкодування пенсійних виплат та реалізацію програм державної соціальної допомоги, зокрема, на житлово-комунальні субсидії.

