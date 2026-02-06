Україна отримає майже 700 млн дол коштом заморожених активів РФ — подробиці

Мінфін України та Світовий банк підписали угоду про надання грантового фінансування від Японії та Канади на загальну суму у майже 691 млн дол США.

Україна отримає нові гранти коштом заморожених активів Росії

Кошти залучено в межах проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Фінансування є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine країн Великої сімки (з доходів від заморожених активів Росії) загальним обсягом 50 млрд дол.

Це – останній транш від Канади в межах механізму, та перший від Японії.

Грантові кошти будуть надані за рахунок внесків міжнародних партнерів:

544 млн доларів США – внесок Уряду Японії;

146 млн доларів США – внесок Канади;

0,8 млн доларів США – кошти Цільового фонду багатьох донорів проєкту PEACE in Ukraine.

Грантове фінансування надійде до загального фонду держбюджету України найближчим часом.