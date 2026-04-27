Украина поможет Польше создать современную армаду беспилотников — Туск

Польский премьер-министр Дональд Туск объявил о сотрудничестве Польши с Украиной по строительству современной армады беспилотников для его страны.

Главные тезисы

  • Польский премьер-министр Дональд Туск объявил о планах строительства современной армии беспилотников совместно с Украиной.
  • Создание современной армады дронов направлено на защиту воздушного пространства и обеспечение безопасности обеих стран.

Об этом он заявил во время выступления в Жешуве.

Туск выступил на конференции "Путь к Конференции по восстановлению Украины: безопасное и оборонное измерение". Это событие начинает подготовку к проведению Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в июне этого года в Гданьске.

Я горжусь тем, что сегодня могу вместе с вами открыть этот новый раздел в развитии польской безопасности, и я горжусь тем, что нашим партнером в этом проекте является страна, которая имеет наибольший опыт в том, что сегодня решает судьбу в воздухе.

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

С большим удовольствием могу сегодня объявить, что польский план создания армады дронов будет планом, который будут поддерживать технические идеи и компетенции в области дронов наших украинских друзей.

Туск подчеркнул, что Украина оказалась партнером для государств, желающих защищать свое воздушное пространство, напомнив о ее помощи странам Ближнего Востока.

Я хочу здесь, в Жешуве, очень четко подчеркнуть, что польско-украинские отношения и отношения между Европой и Украиной — это не односторонняя помощь воюющей стране. Нам удалось — и Польша добилась успеха, потому что мы были ведущим государством в этом процессе — построить такую модель партнерства… в которой тоже Украина может что-то дать.

