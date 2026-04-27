Украина поможет Польше создать современную армаду беспилотников — Туск

Польский премьер-министр Дональд Туск объявил о сотрудничестве Польши с Украиной по строительству современной армады беспилотников для его страны.
Главные тезисы
- Польский премьер-министр Дональд Туск объявил о планах строительства современной армии беспилотников совместно с Украиной.
- Создание современной армады дронов направлено на защиту воздушного пространства и обеспечение безопасности обеих стран.Туск
Украина поможет Польше создать армаду дронов — Туск
Об этом он заявил во время выступления в Жешуве.
Туск выступил на конференции "Путь к Конференции по восстановлению Украины: безопасное и оборонное измерение". Это событие начинает подготовку к проведению Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в июне этого года в Гданьске.
С большим удовольствием могу сегодня объявить, что польский план создания армады дронов будет планом, который будут поддерживать технические идеи и компетенции в области дронов наших украинских друзей.
Туск подчеркнул, что Украина оказалась партнером для государств, желающих защищать свое воздушное пространство, напомнив о ее помощи странам Ближнего Востока.
