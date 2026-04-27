Україна допоможе Польщі створити сучасну армаду безпілотників — Туск
Категорія
Світ
Дата публікації

Туск
Read in English

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про співпрацю Польщі з Україною у будівництві сучасної армади безпілотників для його країни.

Головні тези:

  • Україна і Польща планують створити сучасну армію безпілотників для захисту повітряного простору.
  • Дональд Туск наголосив на ініціативі та партнерстві з Україною у цьому напрямку.

Про це він заявив під час виступу у Жешуві.

Туск виступив на конференції "Шлях до Конференції з відновлення України: безпековий та оборонний вимір". Ця подія розпочинає підготовку до проведення Конференції з відновлення України, яка відбудеться у червні цього року в Гданську.

Я пишаюся тим, що сьогодні можу разом з вами відкрити цей новий розділ у розбудові польської безпеки, і я пишаюся тим, що нашим партнером у цьому проєкті є країна, яка має найбільший досвід у тому, що сьогодні вирішує долю в повітрі.

Дональд Туск

 Прем'єр-міністр Польщі

З великим задоволенням можу сьогодні оголосити, що польський план створення армади дронів буде планом, який також підтримуватимуть технічні ідеї та компетенції в галузі дронів наших українських друзів.

Туск наголосив, що Україна виявилася партнером для держав, які хочуть захищати свій повітряний простір, нагадавши про її допомогу країнам Близького Сходу.

Я хочу тут, у Жешуві, дуже чітко підкреслити, що польсько-українські відносини та відносини між Європою та Україною — це не одностороння допомога країні, яка воює. Нам вдалося — і Польща досягла успіху, бо ми були провідною державою в цьому процесі — побудувати таку модель партнерства… в якій також Україна може щось дати.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?