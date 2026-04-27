Україна допоможе Польщі створити сучасну армаду безпілотників — Туск

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про співпрацю Польщі з Україною у будівництві сучасної армади безпілотників для його країни.

Україна допоможе Польщі створити армаду дронів — Туск

Про це він заявив під час виступу у Жешуві.

Туск виступив на конференції "Шлях до Конференції з відновлення України: безпековий та оборонний вимір". Ця подія розпочинає підготовку до проведення Конференції з відновлення України, яка відбудеться у червні цього року в Гданську.

Я пишаюся тим, що сьогодні можу разом з вами відкрити цей новий розділ у розбудові польської безпеки, і я пишаюся тим, що нашим партнером у цьому проєкті є країна, яка має найбільший досвід у тому, що сьогодні вирішує долю в повітрі. Дональд Туск Прем'єр-міністр Польщі

З великим задоволенням можу сьогодні оголосити, що польський план створення армади дронів буде планом, який також підтримуватимуть технічні ідеї та компетенції в галузі дронів наших українських друзів.

Туск наголосив, що Україна виявилася партнером для держав, які хочуть захищати свій повітряний простір, нагадавши про її допомогу країнам Близького Сходу.