Україна допоможе Польщі створити сучасну армаду безпілотників — Туск

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про співпрацю Польщі з Україною у будівництві сучасної армади безпілотників для його країни.
Головні тези:
- Україна і Польща планують створити сучасну армію безпілотників для захисту повітряного простору.
- Дональд Туск наголосив на ініціативі та партнерстві з Україною у цьому напрямку.
Україна допоможе Польщі створити армаду дронів — Туск
Про це він заявив під час виступу у Жешуві.
Туск виступив на конференції "Шлях до Конференції з відновлення України: безпековий та оборонний вимір". Ця подія розпочинає підготовку до проведення Конференції з відновлення України, яка відбудеться у червні цього року в Гданську.
З великим задоволенням можу сьогодні оголосити, що польський план створення армади дронів буде планом, який також підтримуватимуть технічні ідеї та компетенції в галузі дронів наших українських друзів.
Туск наголосив, що Україна виявилася партнером для держав, які хочуть захищати свій повітряний простір, нагадавши про її допомогу країнам Близького Сходу.
