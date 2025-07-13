Украина поразила 10 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 10 районов сосредоточения личного состава и техники, два артиллерийских средства, один пункт управления и один командно-наблюдательный пункт российских оккупантов.

Потери армии РФ по состоянию на 13 июля 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1033930 (+1240) человек

танков — 11016 (+3) ед

боевых бронированных машин — 22983 (+3) ед

артиллерийских систем — 30243 (+49) ед

РСЗО — 1438 (+1) ед

средства ПВО — 1194 (+1) ед

самолетов — 421 (+0) ед

вертолетов — 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня — 45511 (+263)

крылатые ракеты — 3491 (+32)

корабли/катера — 28 (+0)

подводные лодки — 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны — 54923 (+101)

специальная техника — 3929 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ также официально подтвердил, что российские захватчики нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один массированный ракетно-авиационный удар и 100 авиационных ударов, сбросили 179 управляемых бомб.

Более того, враг совершил более 5635 обстрелов, из них 84 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 3956 дронов-камикадзе.