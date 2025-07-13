Украина поразила 10 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 10 районов сосредоточения личного состава и техники, два артиллерийских средства, один пункт управления и один командно-наблюдательный пункт российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начался 1236 день полномасштабной войны России против Украины.
- Всего на фронте произошло 200 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 13 июля 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1033930 (+1240) человек
танков — 11016 (+3) ед
боевых бронированных машин — 22983 (+3) ед
артиллерийских систем — 30243 (+49) ед
РСЗО — 1438 (+1) ед
средства ПВО — 1194 (+1) ед
самолетов — 421 (+0) ед
вертолетов — 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 45511 (+263)
крылатые ракеты — 3491 (+32)
корабли/катера — 28 (+0)
подводные лодки — 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 54923 (+101)
специальная техника — 3929 (+0)
Генштаб ВСУ также официально подтвердил, что российские захватчики нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один массированный ракетно-авиационный удар и 100 авиационных ударов, сбросили 179 управляемых бомб.
Более того, враг совершил более 5635 обстрелов, из них 84 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 3956 дронов-камикадзе.
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