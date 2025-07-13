Україна уразила 10 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували 10 районів зосередження особового складу та техніки, два артилерійські засоби, один пункт управління та один командно-спостережний пункт російських окупантів.
Головні тези:
- Почався 1236 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом на фронті відбулося 200 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 13 липня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1033930 (+1240) осіб
танків — 11016 (+3) од
бойових броньованих машин — 22983 (+3) од
артилерійських систем — 30243 (+49) од
РСЗВ — 1438 (+1) од
засоби ППО — 1194 (+1) од
літаків — 421 (+0) од
гелікоптерів — 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 45511 (+263)
крилаті ракети — 3491 (+32)
кораблі / катери — 28 (+0)
підводні човни — 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни — 54923 (+101)
спеціальна техніка — 3929 (+0)
Генштаб ЗСУ також офіційно підтвердив, що російські загарбники завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного масованого ракетно-авіаційного удару та 100 авіаційних ударів, скинули 179 керованих бомб.
Ба більше, ворог здійснив понад 5635 обстрілів, з них 84 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 3956 дронів-камікадзе.
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