Украина поразила 10 районов сосредоточения российских оккупантов

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение 12 августа украинская авиация, ракетные войска и артиллерия успешно атаковали сразу 10 районов сосредоточения личного состава и техники врага, одно артиллерийское средство, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и одно ПВО армии РФ.
Главные тезисы
- Начался 1267 день полномасштабной войны России против Украины.
- За прошедшие сутки на фронте произошло 165 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 13 августа 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.08.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1066110 (+890) человек;
танков — 11099 (+1) ед;
боевых бронированных машин — 23 127 (+8) ед;
артиллерийских систем — 31 429 (+23) ед;
РСЗО — 1 465 (+1) ед;
средств ПВО — 1207 (+2) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 50 852 (+99);
крылатых ракет — 3558 (+2);
автомобильной техники и автоцистерн — 58 265 (+46);
специальной техники — 3937 (+0).
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что за прошедшие сутки армия РФ нанесла один ракетный удар четырьмя ракетами и 67 авиационных ударов, сбросив 130 управляемых авиационных бомб.
Более того, указано, что враг использовал для атак 1 528 дронов-камикадзе и совершил 3 637 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-