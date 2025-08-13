Украина поразила 10 районов сосредоточения российских оккупантов
Категория
Украина
Дата публикации

Украина поразила 10 районов сосредоточения российских оккупантов

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 13 августа 2025 года
Читати українською

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение 12 августа украинская авиация, ракетные войска и артиллерия успешно атаковали сразу 10 районов сосредоточения личного состава и техники врага, одно артиллерийское средство, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и одно ПВО армии РФ.

Главные тезисы

  • Начался 1267 день полномасштабной войны России против Украины.
  • За прошедшие сутки на фронте произошло 165 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 13 августа 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1066110 (+890) человек;

  • танков — 11099 (+1) ед;

  • боевых бронированных машин — 23 127 (+8) ед;

  • артиллерийских систем — 31 429 (+23) ед;

  • РСЗО — 1 465 (+1) ед;

  • средств ПВО — 1207 (+2) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 50 852 (+99);

  • крылатых ракет — 3558 (+2);

  • автомобильной техники и автоцистерн — 58 265 (+46);

  • специальной техники — 3937 (+0).

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что за прошедшие сутки армия РФ нанесла один ракетный удар четырьмя ракетами и 67 авиационных ударов, сбросив 130 управляемых авиационных бомб.

Более того, указано, что враг использовал для атак 1 528 дронов-камикадзе и совершил 3 637 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп проведет переговоры с Зеленским перед встречей с Путиным — СМИ
Зеленский и Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Встреча Трампа и Путина. Инсайдеры раскрыли локацию
Трамп и Путин встретятся на военной базе
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Нацгвардия сорвала штурм армии РФ на Покровском направлении — видео
НГУ
НГУ отчитывается об успехах на Покровском направлении

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?