Украина поразила 10 районов сосредоточения российских оккупантов

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение 12 августа украинская авиация, ракетные войска и артиллерия успешно атаковали сразу 10 районов сосредоточения личного состава и техники врага, одно артиллерийское средство, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и одно ПВО армии РФ.

Потери армии РФ по состоянию на 13 августа 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.08.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1066110 (+890) человек;

танков — 11099 (+1) ед;

боевых бронированных машин — 23 127 (+8) ед;

артиллерийских систем — 31 429 (+23) ед;

РСЗО — 1 465 (+1) ед;

средств ПВО — 1207 (+2) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 50 852 (+99);

крылатых ракет — 3558 (+2);

автомобильной техники и автоцистерн — 58 265 (+46);

специальной техники — 3937 (+0).

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что за прошедшие сутки армия РФ нанесла один ракетный удар четырьмя ракетами и 67 авиационных ударов, сбросив 130 управляемых авиационных бомб.

Более того, указано, что враг использовал для атак 1 528 дронов-камикадзе и совершил 3 637 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.