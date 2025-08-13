Україна уразила 10 районів зосередження російських окупантів

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом 12 серпня українська авіація, ракетні війська та артилерія успішно атакували одразу 10 районів зосередження особового складу та техніки ворога, один артилерійський засіб, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та один засіб протиповітряної оборони армії РФ.

Втрати армії РФ станом на 13 серпня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1 066 110 (+890) осіб;

танків — 11099 (+1) од;

бойових броньованих машин — 23 127 (+8) од;

артилерійських систем — 31 429 (+23) од;

РСЗВ — 1 465 (+1) од;

засобів ППО — 1207 (+2) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 50 852 (+99);

крилатих ракет — 3 558 (+2);

автомобільної техніки та автоцистерн — 58265 (+46);

спеціальної техніки — 3937 (+0).

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що протягом минулої доби армія РФ завдала одного ракетного удару чотирма ракетами та 67 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих авіаційних бомб.

Ба більше, вказано, що ворог використав для атак 1 528 дронів-камікадзе та здійснив 3 637 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.