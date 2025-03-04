Украина поразила 14 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина поразила 14 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Генштаб ВСУ сообщает, что 3 марта авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава и техники, артиллерийскую систему и два пункта управления российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Генштаб ВСУ зафиксировал 101 боевое столкновение с армией РФ на фронте.
  • Россия для новых атак использовала 2638 дронов-камикадзе и произвела более 5100 обстрелов.

Потери армии РФ по состоянию на 4 марта 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 879 410 (+1 340) человек,

  • танков — 10 255 (+3) ед,

  • боевых бронированных машин — 21 298 (+8) ед,

  • артиллерийских систем — 24 064 (+45) ед,

  • средств ПВО — 1 094 (+1) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 27 741 (+86) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 39 428 (+101) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что за прошедшие сутки на фронте произошло 101 боевое столкновение.

Указано, что армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 56 авиационных ударов, сбросив 104 КАБ. Также для атак враг использовал 2638 дронов-камикадзе.

Более того, россияне совершили более 5100 обстрелов, из них 186 — из РСЗО.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Локня, Ставки, Новоегоровка, Константиновка, Покровск, Миролюбовка, Удачное, Яблоновка, Воскресенка, Старомлиновка, Зеленое Поле, Железнодорожное, Новополь, Красная Криница, Омельник, Егоров и Егоров.

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