Україна уразила 14 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна уразила 14 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Генштаб ЗСУ повідомляє, що 3 березня авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу та техніки, артилерійську систему та два пункти управління російських загарбників.

Головні тези:

  • Генштаб ЗСУ зафіксував 101 бойове зіткнення з армією РФ на фронті.
  • Росія для нових атак використала 2638 дронів-камікадзе та здійснила понад 5100 обстрілів.

Втрати армії РФ станом на 4 березня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 04.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 879 410 (+1 340) осіб,

  • танків — 10 255 (+3) од,

  • бойових броньованих машин — 21 298 (+8) од,

  • артилерійських систем — 24 064 (+45) од,

  • засобів ППО — 1 094 (+1) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 27 741 (+86) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 39 428 (+101) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що протягом минулої доби на фронті відбулося 101 бойове зіткнення.

Вказано, що армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 56 авіаційних ударів, скинувши 104 КАБ. Також для атака ворог використав 2638 дронів-камікадзе.

Ба більше, росіяни здійснили понад 5100 обстрілів, з них 186 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Локня, Ставки, Новоєгорівка, Костянтинівка, Покровськ, Миролюбівка, Удачне, Яблунівка, Воскресенка, Старомлинівка, Зелене Поле, Залізничне, Новопіль, Червона Криниця, Омельник, Єгорівка, Новорайськ та Червоний Маяк.

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