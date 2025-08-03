Украина поразила 9 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина поразила 9 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 3 августа 2025 года
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За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали сразу 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, одну радиолокационную станцию и пять артиллерийских средств российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начался 1257 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Всего за прошедшие сутки зафиксировано 138 боестолкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 3 августа 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 3.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1056130 (+920) человек

  • танков — 11068 (+0) ед

  • боевых бронированных машин — 23071 (+2) ед

  • артиллерийских систем — 31025 (+43) ед

  • РСЗО — 1452 (+0) ед

  • средства ПВО — 1203 (+0) ед

  • самолетов — 421 (+0) ед

  • вертолетов — 340 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 49374 (+178)

  • крылатые ракеты — 3552 (+1)

  • корабли/катера — 28 (+0)

  • подводные лодки — 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 57159 (+135)

  • специальная техника — 3935 (+0)

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что 2 августа враг нанес три ракетных и 67 авиационных ударов, применил семь ракет и сбросил 140 управляемых авиабомб.

Более того, российские захватчики совершили 5642 обстрела, в том числе 96 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовали 4482 дрона-камикадзе.

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