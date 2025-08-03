Украина поразила 9 районов сосредоточения армии РФ

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали сразу 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, одну радиолокационную станцию и пять артиллерийских средств российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начался 1257 день полномасштабной войны России против Украины.
- Всего за прошедшие сутки зафиксировано 138 боестолкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 3 августа 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 3.08.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1056130 (+920) человек
танков — 11068 (+0) ед
боевых бронированных машин — 23071 (+2) ед
артиллерийских систем — 31025 (+43) ед
РСЗО — 1452 (+0) ед
средства ПВО — 1203 (+0) ед
самолетов — 421 (+0) ед
вертолетов — 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 49374 (+178)
крылатые ракеты — 3552 (+1)
корабли/катера — 28 (+0)
подводные лодки — 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 57159 (+135)
специальная техника — 3935 (+0)
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что 2 августа враг нанес три ракетных и 67 авиационных ударов, применил семь ракет и сбросил 140 управляемых авиабомб.
Более того, российские захватчики совершили 5642 обстрела, в том числе 96 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовали 4482 дрона-камикадзе.
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