Україна уразила 9 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна уразила 9 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 3 серпня 2025 року

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія українських воїнів успішно атакували одразу 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, одну радіолокаційну станцію та п’ять артилерійських засобів російський окупантів.

Головні тези:

  • Почався 1257 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Загалом протягом минулої доби зафіксовано 138 боєзіткнень.

Втрати армії РФ станом на 3 серпня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 3.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1056130 (+920) осіб

  • танків  — 11068 (+0) од

  • бойових броньованих машин — 23071 (+2) од

  • артилерійських систем — 31025 (+43) од

  • РСЗВ — 1452 (+0) од

  • засоби ППО — 1203 (+0) од

  • літаків — 421 (+0) од

  • гелікоптерів — 340 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 49374 (+178)

  • крилаті ракети — 3552 (+1)

  • кораблі / катери — 28 (+0)

  • підводні човни — 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 57159 (+135)

  • спеціальна техніка — 3935 (+0)

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що 2 серпня ворог завдав трьох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував сім ракет та скинув 140 керованих авіабомб.

Ба більше, російські загарбники здійснили 5642 обстріли, зокрема 96 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використали 4482 дрони-камікадзе.

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