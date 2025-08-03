Україна уразила 9 районів зосередження армії РФ

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія українських воїнів успішно атакували одразу 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, одну радіолокаційну станцію та п’ять артилерійських засобів російський окупантів.
Головні тези:
- Почався 1257 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом протягом минулої доби зафіксовано 138 боєзіткнень.
Втрати армії РФ станом на 3 серпня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 3.08.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1056130 (+920) осіб
танків — 11068 (+0) од
бойових броньованих машин — 23071 (+2) од
артилерійських систем — 31025 (+43) од
РСЗВ — 1452 (+0) од
засоби ППО — 1203 (+0) од
літаків — 421 (+0) од
гелікоптерів — 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 49374 (+178)
крилаті ракети — 3552 (+1)
кораблі / катери — 28 (+0)
підводні човни — 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни — 57159 (+135)
спеціальна техніка — 3935 (+0)
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що 2 серпня ворог завдав трьох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував сім ракет та скинув 140 керованих авіабомб.
Ба більше, російські загарбники здійснили 5642 обстріли, зокрема 96 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використали 4482 дрони-камікадзе.
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