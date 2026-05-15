Украина поразила малый ракетный катер и минный тральщик флота РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина поразила малый ракетный катер и минный тральщик флота РФ

Генштаб ВСУ
Новые успехи Сил обороны Украины — все подробности
Читати українською

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. Среди атакованных целей врага: НПЗ Рязанский, корабли, склады боеприпасов и РЛС.

Главные тезисы

  • Склады боеприпасов противника снова оказались под ударом.
  • Генштаб ВСУ уже анонсировал новые атаки на вражеские цели.

Новые успехи Сил обороны Украины — все подробности

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что под удар попал нефтеперерабатывающий завод "Рязанский" — на объекте сразу начался масштабный пожар.

Что важно понимать, этот НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в стране-агрессорке.

Фото: МАДЯР

Мощность переработки составляет около 17 млн. тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и реактивное горючее, используемое для обеспечения потребностей российских оккупационных войск.

Более того, россияне не смогли уберечь от украинских дипстрайков малый ракетный катер и минный тральщик в пункте базирования "Каспийск".

Также указано, что снова атакованы склады боеприпасов армии РФ — на этот раз громкие взрывы прогремели в районах Епифановки и Ровеньок на ВОТ Луганской области.

Кроме того, Генштаб ВСУ подтвердил удары по складу материально-технических средств в Райгородке на ВОТ Луганской области, а также склад средств СЭБ противника в Дмитровке на ВОТ Донецкой области.

Ночью 15 мая Силы обороны Украины совершали воздушное нападение на береговой пост технической разведки ФСБ РФ во временно оккупированном Мариуполе.

Поражены радиолокационная станция МР-232 "Буссоль-С" и оптико-электронный модуль. Кроме того, в Мариуполе поражен склад горюче-смазочных материалов противника.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В РДК считают, что Путин хочет завершить войну против Украины
Путин уже осознал, что не сможет завоевать всю Украину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Запорожье — один человек погиб и 3 пострадали
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Атака РФ на Запорожье - какие последствия
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Завод "Газпрома" в Астраханской области снова остановился после удара Украины
Газпром

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?