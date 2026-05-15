Украина поразила малый ракетный катер и минный тральщик флота РФ

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. Среди атакованных целей врага: НПЗ Рязанский, корабли, склады боеприпасов и РЛС.

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что под удар попал нефтеперерабатывающий завод "Рязанский" — на объекте сразу начался масштабный пожар.

Что важно понимать, этот НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в стране-агрессорке.

Мощность переработки составляет около 17 млн. тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и реактивное горючее, используемое для обеспечения потребностей российских оккупационных войск.

Более того, россияне не смогли уберечь от украинских дипстрайков малый ракетный катер и минный тральщик в пункте базирования "Каспийск".

Также указано, что снова атакованы склады боеприпасов армии РФ — на этот раз громкие взрывы прогремели в районах Епифановки и Ровеньок на ВОТ Луганской области.

Кроме того, Генштаб ВСУ подтвердил удары по складу материально-технических средств в Райгородке на ВОТ Луганской области, а также склад средств СЭБ противника в Дмитровке на ВОТ Донецкой области.

Ночью 15 мая Силы обороны Украины совершали воздушное нападение на береговой пост технической разведки ФСБ РФ во временно оккупированном Мариуполе.