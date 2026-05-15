Україна уразила малий ракетний катер та мінний тральщик флоту РФ

Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України здійснили удари по низці важливих об’єктів російських окупантів. Серед атакованих цілей ворога: НПЗ “Рязанський”, кораблі, склади боєприпасів та РЛС.

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що під удар потрапив нафтопереробний завод “Рязанський” — на об'єкті одразу почалася масштабна пожежа.

Що важливо розуміти, цей НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств у країні-агресорці.

Фото: МАДЯР

Потужність переробки становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та реактивне пальне, що використовується для забезпечення потреб російських окупаційних військ.

Ба більше, росіяни не змогли вберегти від українських діпстрайків малий ракетний катер та мінний тральщик в пункті базування "Каспийск".

Також вказано, що знову атаковано склади боєприпасів армії РФ — цього разу гучні вибухи прогриміли у районах Єпіфанівки та Ровеньок на ТОТ Луганської області.

Окрім того, Генштаб ЗСУ підтвердив удари по складу матеріально-технічних засобів у Райгородці на ТОТ Луганської області, а також складу засобів РЕБ противника у Дмитрівці на ТОТ Донецької області.

Вночі 15 травня Сили оборони України здійснювали повітряний напад на береговий пост технічної розвідки ФСБ РФ у тимчасово окупованому Маріуполі.