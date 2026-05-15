Україна уразила малий ракетний катер та мінний тральщик флоту РФ

Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України здійснили удари по низці важливих об’єктів російських окупантів. Серед атакованих цілей ворога: НПЗ “Рязанський”, кораблі, склади боєприпасів та РЛС.
Головні тези:
- Склади боєприпасів противника знову опинилися під ударом.
- Генштаб ЗСУ вже анонсував нові атаки на ворожі цілі.
Нові успіхи Сил оборони України — усі подробиці
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що під удар потрапив нафтопереробний завод “Рязанський” — на об'єкті одразу почалася масштабна пожежа.
Що важливо розуміти, цей НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств у країні-агресорці.
Ба більше, росіяни не змогли вберегти від українських діпстрайків малий ракетний катер та мінний тральщик в пункті базування "Каспийск".
Також вказано, що знову атаковано склади боєприпасів армії РФ — цього разу гучні вибухи прогриміли у районах Єпіфанівки та Ровеньок на ТОТ Луганської області.
Окрім того, Генштаб ЗСУ підтвердив удари по складу матеріально-технічних засобів у Райгородці на ТОТ Луганської області, а також складу засобів РЕБ противника у Дмитрівці на ТОТ Донецької області.
Вночі 15 травня Сили оборони України здійснювали повітряний напад на береговий пост технічної розвідки ФСБ РФ у тимчасово окупованому Маріуполі.
