Украина поразила передовой российский пункт управления дивизии
Категория
Украина
Дата публикации

Украина поразила передовой российский пункт управления дивизии

Генштаб ВСУ
Новые успехи Сил обороны Украины – все детали
Читати українською

28 февраля Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины смогли успешно поразить передовой пункт управления дивизии армии РФ, несколько логистических объектов, а также скопление живой силы врага.

Главные тезисы

  • Украина нанесла огневое поражение по ряду важных объектов России.
  • Генштаб анонсировал новые удары по вражеским целям на фронте и за его пределами.

Новые успехи Сил обороны Украины — все детали

Согласно официальным данным, ночью 28 февраля под удар попал склад горюче-смазочных материалов мотострелкового полка РФ. Громкие взрывы гремели в районе н.п. Новоамвросиевское.

Кроме того, удалось поразить склад боеприпасов мотострелковой бригады в районе н.п. Амвросиевка (ТОТ Донецкой области).

На ВОТ Херсонской области нанесено поражение по логистическим объектам противника: складам материально-технического обеспечения мотострелкового и инженерно-саперного полков в районе н.п. Каланчак, а также складу горюче-смазочных материалов отдельной бригады МТЗ в районе н.п. Мирное.

Более того, указано, что 27 февраля Силы обороны успешно поразили передовой пункт управления 127-й мотострелковой дивизии противника — это произошло в районе н.п. Орлинское, что на ВОТ Донецкой области.

Также нанесено поражение по районам сосредоточения живой силы врага в районах Дроновки (Белгородская область), Родинского Донецкой области и н.п. Березовое в Днепропетровской области.

Еще одной целью для Украины был склад материально-технического обеспечения российских захватчиков на Донбассе.

Генштаб ВСУ уточняет все актуальные потери врага и обещает объявить их чуть позже.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин планирует выйти из мирных переговоров — инсайдеры
Путин ничего не может добиться от Украины за столом переговоров
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия готовится к наступлению на "пояс крепостей" в Донецкой области
Наступление армии РФ в 2026 году – к чему готовиться
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Власти Украины поддержали иранский народ на фоне нового конфликта
МИД Украины
Сибига

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?