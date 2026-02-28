Украина поразила передовой российский пункт управления дивизии

28 февраля Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины смогли успешно поразить передовой пункт управления дивизии армии РФ, несколько логистических объектов, а также скопление живой силы врага.
Главные тезисы
- Украина нанесла огневое поражение по ряду важных объектов России.
- Генштаб анонсировал новые удары по вражеским целям на фронте и за его пределами.
Новые успехи Сил обороны Украины — все детали
Согласно официальным данным, ночью 28 февраля под удар попал склад горюче-смазочных материалов мотострелкового полка РФ. Громкие взрывы гремели в районе н.п. Новоамвросиевское.
Кроме того, удалось поразить склад боеприпасов мотострелковой бригады в районе н.п. Амвросиевка (ТОТ Донецкой области).
Более того, указано, что 27 февраля Силы обороны успешно поразили передовой пункт управления 127-й мотострелковой дивизии противника — это произошло в районе н.п. Орлинское, что на ВОТ Донецкой области.
Еще одной целью для Украины был склад материально-технического обеспечения российских захватчиков на Донбассе.
Генштаб ВСУ уточняет все актуальные потери врага и обещает объявить их чуть позже.
