Украина поразила передовой российский пункт управления дивизии

28 февраля Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины смогли успешно поразить передовой пункт управления дивизии армии РФ, несколько логистических объектов, а также скопление живой силы врага.

Новые успехи Сил обороны Украины — все детали

Согласно официальным данным, ночью 28 февраля под удар попал склад горюче-смазочных материалов мотострелкового полка РФ. Громкие взрывы гремели в районе н.п. Новоамвросиевское.

Кроме того, удалось поразить склад боеприпасов мотострелковой бригады в районе н.п. Амвросиевка (ТОТ Донецкой области).

На ВОТ Херсонской области нанесено поражение по логистическим объектам противника: складам материально-технического обеспечения мотострелкового и инженерно-саперного полков в районе н.п. Каланчак, а также складу горюче-смазочных материалов отдельной бригады МТЗ в районе н.п. Мирное.

Более того, указано, что 27 февраля Силы обороны успешно поразили передовой пункт управления 127-й мотострелковой дивизии противника — это произошло в районе н.п. Орлинское, что на ВОТ Донецкой области.

Также нанесено поражение по районам сосредоточения живой силы врага в районах Дроновки (Белгородская область), Родинского Донецкой области и н.п. Березовое в Днепропетровской области.

Еще одной целью для Украины был склад материально-технического обеспечения российских захватчиков на Донбассе.