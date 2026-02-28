Україна уразила передовий російський пункт управління дивізії

28 лютого Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони України змогли успішно уразити передовий пункт управління дивізії армії РФ, кілька логістичних об’єктів, а також скупчення живої сили ворога.
Головні тези:
- Україна завдала вогневого ураження по низці важливих об’єктів Росії.
- Генштаб анонсував нові удари по ворожих цілях на фронті та поза його межами.
Нові успіхи Сил оборони України — всі деталі
Згідно з офіційними даними, вночі 28 лютого під удар потрапив склад пально-мастильних матеріалів мотострілецького полку РФ. Гучні вибухи гриміли районі н.п. Новоамвросіївське.
Окрім того, вдалося уразити склад боєприпасів окремої мотострілецької бригади у районі н.п. Амвросіївка (ТОТ Донецької області).
Ба більше, вказано, що 27 лютого Сили оборони успішно уразили передовий пункт управління 127-ї мотострілецької дивізії противника — це сталося в районі н.п. Орлинське, що на ТОТ Донецької області.
Ще однією мішенню для України був склад матеріально-технічного забезпечення російських загарбників на Донбасі.
Наразі Генштаб ЗСУ уточнює всі актуальні втрати ворога та обіцяє оголосити їх трохи пізніше.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-