Україна уразила передовий російський пункт управління дивізії

28 лютого Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони України змогли успішно уразити передовий пункт управління дивізії армії РФ, кілька логістичних об’єктів, а також скупчення живої сили ворога.

Згідно з офіційними даними, вночі 28 лютого під удар потрапив склад пально-мастильних матеріалів мотострілецького полку РФ. Гучні вибухи гриміли районі н.п. Новоамвросіївське.

Окрім того, вдалося уразити склад боєприпасів окремої мотострілецької бригади у районі н.п. Амвросіївка (ТОТ Донецької області).

На ТОТ Херсонської області завдано ураження по логістичних об'єктах противника: складах матеріально-технічного забезпечення мотострілецького та інженерно-саперного полків у районі н.п. Каланчак, а також складу пально-мастильних матеріалів окремої бригади МТЗ у районі н.п. Мирне.

Ба більше, вказано, що 27 лютого Сили оборони успішно уразили передовий пункт управління 127-ї мотострілецької дивізії противника — це сталося в районі н.п. Орлинське, що на ТОТ Донецької області.

Також завдано ураження по районах зосередження живої сили ворога у районах Дронівки (Бєлгородська область РФ), Родинського Донецької області та н.п. Березове на Дніпропетровщині.

Ще однією мішенню для України був склад матеріально-технічного забезпечення російських загарбників на Донбасі.