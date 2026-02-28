Україна уразила передовий російський пункт управління дивізії
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна уразила передовий російський пункт управління дивізії

Генштаб ЗСУ
Нові успіхи Сил оборони України - всі деталі

28 лютого Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони України змогли успішно уразити передовий пункт управління дивізії армії РФ, кілька логістичних об’єктів, а також скупчення живої сили ворога.

Головні тези:

  • Україна завдала вогневого ураження по низці важливих об’єктів Росії.
  • Генштаб анонсував нові удари по ворожих цілях на фронті та поза його межами.

Нові успіхи Сил оборони України — всі деталі

Згідно з офіційними даними, вночі 28 лютого під удар потрапив склад пально-мастильних матеріалів мотострілецького полку РФ. Гучні вибухи гриміли районі н.п. Новоамвросіївське.

Окрім того, вдалося уразити склад боєприпасів окремої мотострілецької бригади у районі н.п. Амвросіївка (ТОТ Донецької області).

На ТОТ Херсонської області завдано ураження по логістичних об’єктах противника: складах матеріально-технічного забезпечення мотострілецького та інженерно-саперного полків у районі н.п. Каланчак, а також складу пально-мастильних матеріалів окремої бригади МТЗ у районі н.п. Мирне.

Ба більше, вказано, що 27 лютого Сили оборони успішно уразили передовий пункт управління 127-ї мотострілецької дивізії противника  — це сталося в районі н.п. Орлинське, що на ТОТ Донецької області.

Також завдано ураження по районах зосередження живої сили ворога у районах Дронівки (Бєлгородська область РФ), Родинського Донецької області та н.п. Березове на Дніпропетровщині.

Ще однією мішенню для України був склад матеріально-технічного забезпечення російських загарбників на Донбасі.

Наразі Генштаб ЗСУ уточнює всі актуальні втрати ворога та обіцяє оголосити їх трохи пізніше.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін планує вийти з мирних перемовин — інсайдери
Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія готується до наступу на "пояс фортець" у Донецькій області
армія РФ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Влада України підтримала іранський народ на тлі нового конфлікту
МЗС України
Сибіга

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?