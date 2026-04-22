Украина поразила пункт управления движением военных кораблей РФ

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что в течение двух минувших ночей подразделения Сил обороны Украины совершили мощные атаки на ряд важных объектов российского агрессора. В этот раз под удары защитников попали пункт управления движением военных кораблей врага и другие цели.

Украина осуществила новые успешные дипстрайки

Поражен пункт управления движением военных кораблей черноморского флота "Стрелецкий" в Севастополе (ВОТ АР Крым), — сказано в заявлении Генштаба ВСУ.

Более того, под удары украинских войск попали пункт управления БпЛА в районах населенных пунктов Коровяковка и Теткино Курской области РФ, а также пункт управления БпЛА "Молния" в районе Добролюбовки Харьковской области.

Мощные атаки также были совершены по пункту управления подразделения противника в районе населённого пункта Вязово Белгородской области России.

Нанесено поражение командно-наблюдательным пунктам врага вблизи Уютного ВОТ украинской Донетчины и Высокого Белгородской области РФ.

На этом фоне Генштаб ВСУ подтвердил удары по сосредоточению живой силы российских захватчиков в районе населённого пункта Графское Донецкой области.