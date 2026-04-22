Україна уразила пункт управління рухом військових кораблів РФ

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом двох минулих ночей підрозділи Сил оборони України здійснили потужні атаки на низку важливих об'єктів російського агресора. Цього разу під удари захисників потрапили пункт управління рухом військових кораблів ворога та інші цілі.

Україна здійснила нові успішні діпстрайки

Уражено пункт управління рухом військових кораблів чорноморського флоту "Стрілецький" у Севастополі (ТОТ АР Крим), — йдеться в заяві Генштабу ЗСУ.

Ба більше, під удари українських військ потрапили пункт управління БпЛА у районах населених пунктів Коровяковка та Тьоткіно Курської області РФ, а також пункт управління БпЛА "Молнія" у районі Добролюбівки на Харківщині.

Потужні атаки також були здійснені по пункту управління підрозділу противника у районі населеного пункту Вязове Бєлгородської області Росії.

Завдано тураження командно-спостережним пунктам ворога поблизу Затишного на ТОТ української Донеччини та Високого Бєлгородської області РФ.

На цьому тлі Генштаб ЗСУ підтвердив удари по зосередженню живої сили російських загарбників у районі населеного пункту Графське Донецької області.