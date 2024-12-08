Украина потеряла 43 тыс воинов с начала полномасштабной войны

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил потери Украины в войне В частности, с начала полномасштабного вторжения погибли 43 тыс украинских военных.
Главные тезисы
- С начала войны Украина потеряла более 43 тысяч воинов, погибших на поле боя.
- Развитие медицины в украинской армии выше, чем в российской, что влияет на количество раненых.
- Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ, уже уничтожено значительное количество техники и военного оснащения.
- Потери армии РФ с начала вторжения составляют 753370 военных, демонстрируя активность украинских военных.
Зеленский назвал потери Украины в войне
Владимир Зеленский отметил, что 370 тысяч случаев оказания помощи раненым, и это с учетом того, что в нашей армии примерно 50% раненых возвращаются в строй, и фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные.
С сентября 2024 г. Россия теряет на фронте солдат в соотношении 5:1 и даже 6:1.
Тем временем в русском плену тысячи людей, военных и гражданских. Часть из них там с 2014 года. С начала полномасштабной войны Украина вернула домой 3767 военных и 168 гражданских.
На оккупированной территории Украины находятся, по меньшей мере, несколько миллионов человек. Россия массово похищает украинских детей.
Что известно о потерях армии РФ
Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ.
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1460 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9519 (+5) ед;
боевых бронированных машин — 19 571 (+36) ед;
артиллерийских систем — 21 058 (+3) ед;
РСЗО — 1253 ед.;
средства ПВО — 1023 (+1) ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 071 (+29) ед;
крылатых ракет — 2857 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 30 965 (+17) ед;
специальной техники — 3635 (+2) ед.
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