Украина потеряла 43 тыс воинов с начала полномасштабной войны
Категория
Украина
Дата публикации

Украина потеряла 43 тыс воинов с начала полномасштабной войны

Владимир Зеленский
Украина потеряла 43 тыс воинов с начала полномасштабной войны
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Президент Украины Владимир Зеленский озвучил потери Украины в войне В частности, с начала полномасштабного вторжения погибли 43 тыс украинских военных.

Главные тезисы

  • С начала войны Украина потеряла более 43 тысяч воинов, погибших на поле боя.
  • Развитие медицины в украинской армии выше, чем в российской, что влияет на количество раненых.
  • Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ, уже уничтожено значительное количество техники и военного оснащения.
  • Потери армии РФ с начала вторжения составляют 753370 военных, демонстрируя активность украинских военных.

Зеленский назвал потери Украины в войне

Наши люди ценой своих жизней защищают свой дом, и каждая жизнь наших воинов и наших гражданских ценна для нас. С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысяч воинов, погибших на поле боя.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Владимир Зеленский отметил, что 370 тысяч случаев оказания помощи раненым, и это с учетом того, что в нашей армии примерно 50% раненых возвращаются в строй, и фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные.

Одно из ключевых отличий между российской армией и Силами обороны Украины — уровень развития фронтовой медицины, который в нашей армии значительно выше. Мы в Украине благодарны за это каждому, кто помогает развивать медицину в нашей армии и спасает наших раненых, осуществляет реабилитацию, — отметил Владимир Зеленский.

С сентября 2024 г. Россия теряет на фронте солдат в соотношении 5:1 и даже 6:1.

Тем временем в русском плену тысячи людей, военных и гражданских. Часть из них там с 2014 года. С начала полномасштабной войны Украина вернула домой 3767 военных и 168 гражданских.

На оккупированной территории Украины находятся, по меньшей мере, несколько миллионов человек. Россия массово похищает украинских детей.

Вот что такое война. Это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями. А прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент, как Путин это уже делал. Чтобы гарантировать, что потерь украинцев и украинок больше не будет, нужно гарантировать надежность мира и не закрывать глаза на оккупацию, — написал Владимир Зеленский.

Что известно о потерях армии РФ

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ.

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1460 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9519 (+5) ед;

  • боевых бронированных машин — 19 571 (+36) ед;

  • артиллерийских систем — 21 058 (+3) ед;

  • РСЗО — 1253 ед.;

  • средства ПВО — 1023 (+1) ед;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 329 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 071 (+29) ед;

  • крылатых ракет — 2857 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 30 965 (+17) ед;

  • специальной техники — 3635 (+2) ед.

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