Украина потеряла 43 тыс воинов с начала полномасштабной войны

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил потери Украины в войне В частности, с начала полномасштабного вторжения погибли 43 тыс украинских военных.

Зеленский назвал потери Украины в войне

Наши люди ценой своих жизней защищают свой дом, и каждая жизнь наших воинов и наших гражданских ценна для нас. С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысяч воинов, погибших на поле боя. Владимир Зеленский Президент Украины

Владимир Зеленский отметил, что 370 тысяч случаев оказания помощи раненым, и это с учетом того, что в нашей армии примерно 50% раненых возвращаются в строй, и фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные.

Одно из ключевых отличий между российской армией и Силами обороны Украины — уровень развития фронтовой медицины, который в нашей армии значительно выше. Мы в Украине благодарны за это каждому, кто помогает развивать медицину в нашей армии и спасает наших раненых, осуществляет реабилитацию, — отметил Владимир Зеленский. Поделиться

С сентября 2024 г. Россия теряет на фронте солдат в соотношении 5:1 и даже 6:1.

Тем временем в русском плену тысячи людей, военных и гражданских. Часть из них там с 2014 года. С начала полномасштабной войны Украина вернула домой 3767 военных и 168 гражданских.

На оккупированной территории Украины находятся, по меньшей мере, несколько миллионов человек. Россия массово похищает украинских детей.

Вот что такое война. Это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями. А прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент, как Путин это уже делал. Чтобы гарантировать, что потерь украинцев и украинок больше не будет, нужно гарантировать надежность мира и не закрывать глаза на оккупацию, — написал Владимир Зеленский. Поделиться

Что известно о потерях армии РФ

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ.

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1460 российских захватчиков, а по технике уничтожено: