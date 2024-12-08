Україна втратила 43 тис воїнів від початку повномасштабної війни
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна втратила 43 тис воїнів від початку повномасштабної війни

Володимир Зеленський
Україна втратила 43 тис воїнів від початку повномасштабної війни
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Президент України Володимир Зеленський озвучив втрати України у війні. Зокрема з початку повномасштабного вторгнення загинули 43 тис українських військових.

Головні тези:

  • З початку війни Україна втратила понад 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою.
  • Розвиток медицини в українській армії вищий, ніж у російській, що впливає на кількість поранених.
  • Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ, вже знищено значну кількість техніки та військового оснащення.
  • Втрати армії РФ з початку вторгнення становлять 753 370 військових, демонструючи активність українських військових.

Зеленський назвав втрати України у війні

Наші люди ціною своїх життів захищають свій дім, і кожне життя наших воїнів і наших цивільних цінне для нас. Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Володимир Зеленський зазначив, що 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50% поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі й повторні.

Одна з ключових відмінностей між російською армією й Силами оборони України — це рівень розвитку фронтової медицини, який у нашій армії значно вищий. Ми в Україні вдячні за це кожному й кожній, хто допомагає розвивати медицину в нашій армії та рятує наших поранених, здійснює реабілітацію, — зазначив Володимир Зеленський.

Із вересня 2024 року Росія втрачає на фронті солдатів у співвідношенні 5:1 і навіть 6:1.

Тим часом у російському полоні тисячі людей, військових та цивільних. Частина з них там з 2014 року. З початку повномасштабної війни Україна повернула додому 3 767 військових та 168 цивільних.

На окупованій території України перебувають щонайменше кілька мільйонів людей. Також Росія масово викрадає українських дітей.

Ось що таке ця війна. Це не закінчити просто папірцем і кількома підписами. А припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як Путін це вже робив. Щоб гарантувати, що втрат українців і українок більше не буде, треба гарантувати надійність миру й не заплющувати очі на окупацію, — написав Володимир Зеленський.

Що відомо про втрати армії РФ 

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 753 370 військових.

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1460 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 9519 (+5) од.;

  • бойових броньованих машин — 19 571 (+36) од.;

  • артилерійських систем — 21 058 (+3) од.;

  • РСЗВ — 1253 од.;

  • засоби ППО — 1023 (+1) од.;

  • літаків — 369 од.;

  • гелікоптерів — 329 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20 071 (+29) од.;

  • крилатих ракет — 2857 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 30 965 (+17) од.;

  • спеціальної техніки — 3635 (+2) од.

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