Україна втратила 43 тис воїнів від початку повномасштабної війни

Президент України Володимир Зеленський озвучив втрати України у війні. Зокрема з початку повномасштабного вторгнення загинули 43 тис українських військових.

Зеленський назвав втрати України у війні

Наші люди ціною своїх життів захищають свій дім, і кожне життя наших воїнів і наших цивільних цінне для нас. Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. Володимир Зеленський Президент України

Володимир Зеленський зазначив, що 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50% поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі й повторні.

Одна з ключових відмінностей між російською армією й Силами оборони України — це рівень розвитку фронтової медицини, який у нашій армії значно вищий. Ми в Україні вдячні за це кожному й кожній, хто допомагає розвивати медицину в нашій армії та рятує наших поранених, здійснює реабілітацію, — зазначив Володимир Зеленський. Поширити

Із вересня 2024 року Росія втрачає на фронті солдатів у співвідношенні 5:1 і навіть 6:1.

Тим часом у російському полоні тисячі людей, військових та цивільних. Частина з них там з 2014 року. З початку повномасштабної війни Україна повернула додому 3 767 військових та 168 цивільних.

На окупованій території України перебувають щонайменше кілька мільйонів людей. Також Росія масово викрадає українських дітей.

Ось що таке ця війна. Це не закінчити просто папірцем і кількома підписами. А припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як Путін це вже робив. Щоб гарантувати, що втрат українців і українок більше не буде, треба гарантувати надійність миру й не заплющувати очі на окупацію, — написав Володимир Зеленський. Поширити

Що відомо про втрати армії РФ

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 753 370 військових.

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1460 російських загарбників, а з техніки знищено: