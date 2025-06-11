Украина приобретет ЗРК RapidRanger и ракеты Martlet за 1,7 млрд фунтов помощи Британии

Кабинет министров Украины принял решение о привлечении почти 1,7 млрд фунтов от Великобритании для дополнительной закупки оружия. Речь идет о комплексах ЗРК RapidRanger, а также легких многоцелевых ракетах Martlet.

Украина приобретет дополнительные ЗРК RapidRanger и ракеты Martlet

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства 11 июня.

Сегодня принимаем решение о привлечении почти 1,7 млрд фунтов от Великобритании для дополнительной закупки оружия. За эти деньги планируем приобрести комплексы ЗРК RapidRanger, а также легкие многоцелевые ракеты Martlet. Это существенно усугубит нашу противовоздушную оборону и способность остановить врага. Денис Шмигаль Премьер-министр Украины

Шмигаль напомнил, что в этом месяце Великобритания объявила рекордную помощь по поводу дронов.

Речь идет о 350 млн. фунтов, что позволит передать Украине 100 тысяч беспилотников уже в этом году.