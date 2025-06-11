Украина приобретет ЗРК RapidRanger и ракеты Martlet за 1,7 млрд фунтов помощи Британии

Кабинет министров Украины принял решение о привлечении почти 1,7 млрд фунтов от Великобритании для дополнительной закупки оружия. Речь идет о комплексах ЗРК RapidRanger, а также легких многоцелевых ракетах Martlet.
Главные тезисы
- Украина привлекла 1,7 млрд фунтов от Великобритании для дополнительной закупки вооружений.
- Закупки включают в себя комплексы ЗРК RapidRanger и многоцелевые ракеты Martlet, направленные на усиление противовоздушной обороны Украины.
- Кроме того, поставки от Британии также включают 100 тысяч беспилотников, что значительно улучшит способности обороны страны.
Украина приобретет дополнительные ЗРК RapidRanger и ракеты Martlet
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства 11 июня.
Шмигаль напомнил, что в этом месяце Великобритания объявила рекордную помощь по поводу дронов.
Речь идет о 350 млн. фунтов, что позволит передать Украине 100 тысяч беспилотников уже в этом году.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-