Україна придбає ЗРК RapidRanger та ракети Martlet за 1,7 млрд фунтів допомоги Британії

Сьогодні ухвалюємо рішення про залучення майже 1,7 млрд фунтів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї. За ці кошти плануємо придбати комплекси ЗРК RapidRanger, а також легкі багатоцільові ракети Martlet. Це суттєво посилить нашу протиповітряну оборону і здатність зупинити ворога.