Україна придбає ЗРК RapidRanger та ракети Martlet за 1,7 млрд фунтів допомоги Британії

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про залучення майже 1,7 млрд фунтів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї. Йдеться про комплекси ЗРК RapidRanger, а також легкі багатоцільові ракети Martlet.
Головні тези:
- Кабінет міністрів України розглянув питання про закупівлю від Великої Британії ЗРК RapidRanger та ракет Martlet на 1,7 млрд фунтів.
- Закупівлі спрямовані на посилення протиповітряної оборони країни та здатності зупинити потенційного ворога.
- У рамках допомоги також передбачено постачання Україні 100 тисяч безпілотників від Великої Британії.
Україна придбає додаткові ЗРК RapidRanger та ракети Martlet
Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 11 червня.
Шмигаль нагадав, що цього місяця Велика Британія оголосила рекордну допомогу щодо постання дронів.
Йдеться про 350 млн фунтів, що дозволить передати Україні 100 тисяч безпілотників уже цього року.
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