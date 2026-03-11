Украина разнесла 10 районов сосредоточения живой силы и техники армии РФ

Генштаб ВСУ объявил, что 10 марта авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно атаковали сразу 10 районов сосредоточения живой силы и техники, пять пунктов управления, один состав, две артиллерийские системы и один важный объект российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1477 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 137 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 11 марта 2026 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.03.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 275 980 (+990) человек,
танков — 11 763 (+5) ед,
боевых бронированных машин — 24 177 (+3) ед,
артиллерийских систем — 38 263 (+61) ед,
РСЗО — 1 680 (+1) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 170 966 (+2 157) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 82 791 (+281) ед,
специальной техники — 4088 (+1) ед.
Вчера противник нанес 85 авиационных ударов, сбросив 262 управляемые авиабомбы.
Кроме того, применил 9378 дронов-камикадзе и осуществил 3817 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 96 из реактивных систем залпового огня.
