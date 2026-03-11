Україна рознесла 10 районів зосередження живої сили та техніки армії РФ

Генштаб ЗСУ оголосив, що 10 березня авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакували одразу 10 районів зосередження живої сили та техніки, п’ять пунктів управління, один склад, дві артилерійські системи і один інший важливий об’єкт російських загарбників.