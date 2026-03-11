Україна рознесла 10 районів зосередження живої сили та техніки армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна рознесла 10 районів зосередження живої сили та техніки армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Генштаб ЗСУ оголосив, що 10 березня авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакували одразу 10 районів зосередження живої сили та техніки, п’ять пунктів управління, один склад, дві артилерійські системи і один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочалася 1477-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 137 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 11 березня 2026 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 275 980 (+990) осіб,

  • танків — 11 763 (+5) од,

  • бойових броньованих машин — 24 177 (+3) од,

  • артилерійських систем — 38 263 (+61) од,

  • РСЗВ — 1 680 (+1) од,

  • БпЛА оперативно–тактичного рівня — 170 966 (+2 157) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 82 791 (+281) од,

  • спеціальної техніки — 4 088 (+1) од.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту.

Вчора противник завдав 85 авіаційних ударів, скинувши 262 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9378 дронів-камікадзе та здійснив 3817 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 96 — із реактивних систем залпового вогню.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Україна має карти". Зеленський відповів на докори Трампа
Зеленський пишається, що Україна може допомогти США
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО ліквідувала 90 із 99 дронів під час атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО звітує про відбиття нової атаки РФ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Умєров та українські військові вирушили на Близький Схід
Володимир Зеленський
Умєров

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?