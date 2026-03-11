Україна рознесла 10 районів зосередження живої сили та техніки армії РФ

Генштаб ЗСУ оголосив, що 10 березня авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакували одразу 10 районів зосередження живої сили та техніки, п’ять пунктів управління, один склад, дві артилерійські системи і один інший важливий об’єкт російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1477-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 137 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 11 березня 2026 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.03.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 275 980 (+990) осіб,
танків — 11 763 (+5) од,
бойових броньованих машин — 24 177 (+3) од,
артилерійських систем — 38 263 (+61) од,
РСЗВ — 1 680 (+1) од,
БпЛА оперативно–тактичного рівня — 170 966 (+2 157) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 82 791 (+281) од,
спеціальної техніки — 4 088 (+1) од.
Вчора противник завдав 85 авіаційних ударів, скинувши 262 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9378 дронів-камікадзе та здійснив 3817 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 96 — із реактивних систем залпового вогню.
