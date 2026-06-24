Согласно подсчетам Reuters, на прошлой неделе производство бензина в стране-агрессорке уменьшилось на четверть по сравнению со среднесуточным показателем июня 2025 года.

Проблемы России становятся все более серьезными

По словам инсайдеров, власти РФ рассматривают возможность импорта горючего из-за дефицита, вызванного украинскими ударами по нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Так, во время совещания под председательством вице-премьера РФ Александра Новака обсуждали импорт бензина и дизельного горючего, а также государственные субсидии для сдерживания цен на внутреннем рынке.

Команда Путина больше не может игнорировать тот факт, что в ряде регионов уже зафиксированы перебои со снабжением, ограничение продаж и рост цен на заправках.

Одним из возможных шагов власти также является полный запрет на экспорт дизельного топлива, чтобы обеспечить внутренний рынок необходимыми объемами.

По словам Новака, ситуация остается сложной, хотя правительство утверждает, что она находится под контролем.

Особенно остро дефицит ощущается в оккупированном Крыму. В некоторых районах были введены ограничения на продажу горючего, сокращена работа общественного транспорта и части коммунальных служб.