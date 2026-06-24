Україна скоротила виробництва бензину в Росії на 25%

Згідно з підрахунками Reuters, минулого тижня виробництво бензину в країні-агресорці зменшилося на чверть порівняно із середньодобовим показником червня 2025 року.

Проблеми Росії стають дедалі серйознішими

За словами інсайдерів, влада РФ розглядає можливість імпорту пального через дефіцит, спричинений українськими ударами по нафтопереробній інфраструктурі.

Так, під час наради під головуванням віцепрем'єра РФ Олександра Новака обговорювали імпорт бензину та дизельного пального, а також державні субсидії для стримування цін на внутрішньому ринку.

Команда Путіна більше не може ігнорувати той факт, що в низці регіонів уже зафіксовано перебої з постачанням, обмеження продажів і зростання цін на заправках.

Одним із можливих кроків влади також є повна заборона експорту дизельного пального, щоб забезпечити внутрішній ринок необхідними обсягами.

За словами Новака, ситуація залишається складною, хоча уряд стверджує, що вона перебуває під контролем.

Особливо гостро дефіцит відчувається в окупованому Криму. У деяких районах були запроваджені обмеження на продаж пального, скорочено роботу громадського транспорту та частини комунальних служб.