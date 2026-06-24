Україна скоротила виробництва бензину в Росії на 25%
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна скоротила виробництва бензину в Росії на 25%

Проблеми Росії стають дедалі серйознішими
Джерело:  Reuters

Згідно з підрахунками Reuters, минулого тижня виробництво бензину в країні-агресорці зменшилося на чверть порівняно із середньодобовим показником червня 2025 року. 

Головні тези:

  • На початку червня морський експорт нафтопродуктів із Росії скоротився приблизно на 15%.
  • Найскладніша ситуація наразі фіксується в Криму.

Проблеми Росії стають дедалі серйознішими

За словами інсайдерів, влада РФ розглядає можливість імпорту пального через дефіцит, спричинений українськими ударами по нафтопереробній інфраструктурі.

Так, під час наради під головуванням віцепрем'єра РФ Олександра Новака обговорювали імпорт бензину та дизельного пального, а також державні субсидії для стримування цін на внутрішньому ринку.

Команда Путіна більше не може ігнорувати той факт, що в низці регіонів уже зафіксовано перебої з постачанням, обмеження продажів і зростання цін на заправках.

Одним із можливих кроків влади також є повна заборона експорту дизельного пального, щоб забезпечити внутрішній ринок необхідними обсягами.

За словами Новака, ситуація залишається складною, хоча уряд стверджує, що вона перебуває під контролем.

Особливо гостро дефіцит відчувається в окупованому Криму. У деяких районах були запроваджені обмеження на продаж пального, скорочено роботу громадського транспорту та частини комунальних служб.

Раніше Росія вже вводила обмеження на експорт бензину та авіаційного пального, а тепер уперше серйозно обговорює можливість імпорту нафтопродуктів для покриття внутрішнього дефіциту.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна уразила найбільший наземний комплекс супутникового зв'язку РФ
Генштаб ЗСУ
"Дубна" під ударом СОУ - які наслідки
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Діпстрайк на понад 1200 км. Сили оборони атакували єдиний у РФ гелієвий завод
Генштаб ЗСУ
Діпстрайки України 24 червня - що уражено в Росії та на ТОТ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Воїни ЛСР знищили 6 ключових газорозподільних станцій у РФ — відео
Нова операція ЛСР проти Газпрому - як це було

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?