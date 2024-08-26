Украина совершила около 40 атак на военные объекты РФ с начала года

С начала 2024 года украинские силы совершили не менее 40 атак на российские авиабазы и военные аэродромы. Большинство этих ударов было результатом успешных операций ГУР МОУ.

Военные объекты РФ были атакованы Украиной почти 40 раз с начала года

Согласно данным исследования OSINT-агентства Molfar, с марта по август этого года украинские военные провели 35 атак на российские авиабазы, еще 5 ударов были нанесены по военным аэродромам оккупантов в Крыму.

По результатам исследования, 32% этих ударов были исполнены дронами-камикадзе ГУР МОУ.

The Defence Intelligence of Ukraine (32%) and the Security Service of Ukraine (15%) conducted most attacks. In some operations, several branches of the military were involved. pic.twitter.com/OWIKAwgWOS — Molfar (@molfar_agency) August 22, 2024

Также известно, что 15% атак организовала СБУ, 10% — Силы обороны, 9% — Силы спецопераций и 7% — ВМС.

Приблизительно 20% атак на российскую авиационную инфраструктуру были совершены неизвестными силами или подразделениями.

Украина в июле впервые обогнала РФ по количеству атак дронами

По информации журналистов издания Forbes, в течение июля украинские военные провели 520 атак с помощью БПЛА, тогда как преступная армия РФ выпустила по Украине 426 БПЛА типа Shahed.

Отмечается, что украинские военные более эффективно используют БПЛА и наносят значительный ущерб российским НПЗ и другим стратегическим объектам.

В материале издания также отмечается, что в Украине производится широкий перечень ударных дронов разных типов.

По оценкам аналитика HI Sutton, в настоящее время насчитывается по меньшей мере 22 разные модели украинских ударных дронов. Большинство из них разработано с учетом максимальной простоты, низкой стоимости и эффективности использования.

Украина за последний год значительно увеличила количество атак дронами по стратегическим объектам на территории России.

Способность поражать дронами объекты на таком большом расстоянии ставит под угрозу большое количество стратегических объектов на территории России.

Украина утверждает, что 27 июля уничтожила российский Су-30М на авиабазе Саки и повредила бомбардировщик Ту-22М на авиабазе "Оленья".