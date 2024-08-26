Україна здійснила близько 40 атак на військові обʼєкти РФ з початку року

З початку 2024 року українські сили здійснили щонайменше 40 атак на російські авіабази та військові аеродроми. Більшість цих ударів були результатом успішних операцій ГУР МОУ.

Військові об'єкти РФ були атаковані Україною майже 40 разів з початку року

Згідно з даними дослідження OSINT-агенції Molfar, з березня по серпень цього року українські військові провели 35 атак на російські авіабази, ще 5 ударів було завдано по військових аеродромах окупантів у Криму.

За результатами дослідження, 32% цих ударів були виконані дронами-камікадзе ГУР МОУ.

The Defence Intelligence of Ukraine (32%) and the Security Service of Ukraine (15%) conducted most attacks. In some operations, several branches of the military were involved. pic.twitter.com/OWIKAwgWOS — Molfar (@molfar_agency) August 22, 2024

Також відомо, що 15% атак організувала СБУ, 10% — Сили оборони, 9% — Сили спецоперацій і 7% — ВМС.

Приблизно 20% атак на російську авіаційну інфраструктуру були здійснені невідомими силами або підрозділами.

Україна у липні вперше обігнала РФ за кількістю атак дронами

За інформацією журналістів видання Forbes, протягом липня українські військові провели 520 атак за допомогою БпЛА, тоді як злочинна армія РФ випустила по Україні 426 БпЛА типу “Shahed”.

Зазначається, що українські військові більше ефективно використовують БпЛА і завдають значної шкоди російським НПЗ та іншим стратегічним об’єктам.

У матеріалі видання також зазначається, що в Україні виробляють широкий перелік ударних дронів різних типів.

За оцінками аналітика HI Sutton, наразі налічується щонайменше 22 різні моделі українських ударних дронів. Більшість з них розроблена з урахуванням максимальної простоти, низької вартості, та ефективності використання.

Україна протягом останнього року значно збільшила кількість атак дронами по стратегічних об’єктах на території Росії.

Здатність вражати дронами об’єкти на такій великій відстані ставить під загрозу велику кількість стратегічних об’єктів на території Росії.

Україна стверджує, що 27 липня знищила російський Су-30М на авіабазі Саки та пошкодила бомбардувальник Ту-22М на авіабазі “Оленья”.