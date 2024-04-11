По словам аналитика издания Bild Юлиана Репке, Украине удалось разработать собственный аналог российского дрона "Ланцет" и списать его массовое производство.

Как Украине удалось создать и запустить в массовое производство аналог "Ланцета"

Теперь у Путина настоящая проблема! Украинским военным техникам, очевидно, удалось воспроизвести лучший российский беспилотник-камикадзе и применить его против самой России, подчеркивает Репке в собственной публикации. Поделиться

Аналитик подчеркнул, что новый украинский БПЛА уже получил название "Укро-Ланцет" и почти полностью аналогичен оригинальному изделию "ZALA Ланцет".

Репке отметил, что с помощью этих дронов военные преступной армии РФ уничтожили немало украинских танков, артсистем, ракетных установок и даже военных самолетов, находясь на значительном расстоянии от фронта.

Чем интересны последние атаки дронов СБУ по ПВО армии РФ

Аналитик обратил внимание на публикации СБУ с серией ударов беспилотников по российским системам ПВО.

Однако он отмечает, что эти случаи сильно отличаются от большого количества аналогичных видеороликов с ударами FPV-дронов по российской технике.

Репке определил несколько интересных моментов:

В этот раз дронами били по российским зенитным системам, которые почти всегда находятся на значительном расстоянии от линии фронта — речь идет о 10-30 километрах, куда не дотянутся обычные FPV-дроны.

Некоторые из атакованных машин двигались в момент удара, что свидетельствует о высокой точности использованных дронов.

На видеозаписях заметно, что дрон постоянно корректирует курс, выравнивая белый крест прицела на зеленой маркировке мишени. Это еще один признак совершенно новой технологии.

СБУ "пикселизирует" некоторые подходы, по которым можно распознать тип используемого беспилотника.