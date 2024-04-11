Украина создала аналог российскому БпЛА "Ланцет"
Категория
Украина
Дата публикации

Украина создала аналог российскому БпЛА "Ланцет"

БпЛА "Ланцет"
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Источник:  Bild

По словам аналитика издания Bild Юлиана Репке, Украине удалось разработать собственный аналог российского дрона "Ланцет" и списать его массовое производство.

Как Украине удалось создать и запустить в массовое производство аналог "Ланцета"

Теперь у Путина настоящая проблема! Украинским военным техникам, очевидно, удалось воспроизвести лучший российский беспилотник-камикадзе и применить его против самой России, подчеркивает Репке в собственной публикации.

Аналитик подчеркнул, что новый украинский БПЛА уже получил название "Укро-Ланцет" и почти полностью аналогичен оригинальному изделию "ZALA Ланцет".

Репке отметил, что с помощью этих дронов военные преступной армии РФ уничтожили немало украинских танков, артсистем, ракетных установок и даже военных самолетов, находясь на значительном расстоянии от фронта.

Чем интересны последние атаки дронов СБУ по ПВО армии РФ

Аналитик обратил внимание на публикации СБУ с серией ударов беспилотников по российским системам ПВО.

Однако он отмечает, что эти случаи сильно отличаются от большого количества аналогичных видеороликов с ударами FPV-дронов по российской технике.

Репке определил несколько интересных моментов:

  • В этот раз дронами били по российским зенитным системам, которые почти всегда находятся на значительном расстоянии от линии фронта — речь идет о 10-30 километрах, куда не дотянутся обычные FPV-дроны.

  • Некоторые из атакованных машин двигались в момент удара, что свидетельствует о высокой точности использованных дронов.

  • На видеозаписях заметно, что дрон постоянно корректирует курс, выравнивая белый крест прицела на зеленой маркировке мишени. Это еще один признак совершенно новой технологии.

  • СБУ "пикселизирует" некоторые подходы, по которым можно распознать тип используемого беспилотника.

Все это говорит о том, что Украине, как было объявлено несколько месяцев назад, удалось не только скопировать самое мощное российское оружие, но и массово производить его, делает вывод аналитик.

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