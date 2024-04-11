За словами аналітика видання Bild Юліана Рьопке, Україні вдалось розробити власний аналог російського дрона “Ланцет” та зупистити його масове виробництво.

Як Україні вдалось створити та запустити у масове виробництво аналог “Ланцета”

Тепер у Путіна справжня проблема! Українським військовим технікам, очевидно, вдалося відтворити найкращий російський безпілотник-камікадзе і застосувати його проти самої Росії, — підкреслює Рьопке у власній публікації. Поширити

Аналітик підкреслив, що новий український БпЛА вже отримав назву "Укро-Ланцет і майже повністю аналогічний оригінальному виробу "ZALA Ланцет".

Рьопке зазначив, що за допомогою цих дронів військові злочинної армії РФ знищили чимало українських танків, артсистем, ракетних установок та навіть військових літаків, перебуваючи на значній відстані від фронту.

Чим цікаві останні атаки дронів СБУ по ППО армії РФ

Аналітик звернув увагу на публікації СБУ із серією ударів безпілотників по російських системах ППО.

Однак він зазначає, що ці випадки сильно відрізняються від великої кількості аналогічних відеороликів з ударами FPV-дронів по російській техніці.

Рьопке визначив кілька цікавих моментів:

Цього разу дронами били по російських зенітних системах, які майже завжди перебувають на значній відстані від лінії фронту — йдеться про 10-30 кілометрів, куди не дотягнуться звичайні FPV-дрони.

Деякі з атакованих машин рухалися в момент удару, що свідчить про високу точність використаних дронів.

На відеозаписах помітно, що дрон постійно корегує курс, вирівнюючи білий хрест прицілу на зеленому маркуванні мішені. Це ще одна ознака абсолютно нової технології.

СБУ "пікселізує" деякі підходи, за якими можна розпізнати тип використовуваного безпілотника.