Украина созывает иностранный дипкорпус из-за преступных действий Орбана

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина оставляет за собой право инициировать санкции против причастных к захвату украинцев в Венгрии, а также безотлагательно созывает иностранный дипкорпус.

Сибига выступил с новым заявлением после похищения украинцев в Венгрии

Шеф украинской дипломатии подчеркнул, что этот акт является показательным шантажом Виктора Орбана и чертой проведения предвыборной кампании в стране.

Все, кто ответственен за захват наших граждан и удержание их в заложниках, будут привлечены к ответственности. Андрей Сибига Глава МИД Венгрии

Более того, на фоне последних событий Нацполиция Украины начала уголовные производства по факту похищения семи украинцев и служебного автомобиля АО “Ощадбанк” на территории Венгрии.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников). Поделиться

Кроме того, указано, что НПУ по официальным каналам обратилась к сотрудникам Европола, налогово-таможенной службе Венгрии и полиции, а также осуществит координацию действий, нацеленных на установление всех обстоятельств происшествия.