Украина созывает иностранный дипкорпус из-за преступных действий Орбана

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина оставляет за собой право инициировать санкции против причастных к захвату украинцев в Венгрии, а также безотлагательно созывает иностранный дипкорпус.
Главные тезисы
- По словам Сибиги, речь идет о новой волне шантажа со стороны режима Орбана.
- Нацполиция Украины уже обратилась к сотрудникам Европола.
Сибига выступил с новым заявлением после похищения украинцев в Венгрии
Шеф украинской дипломатии подчеркнул, что этот акт является показательным шантажом Виктора Орбана и чертой проведения предвыборной кампании в стране.
Более того, на фоне последних событий Нацполиция Украины начала уголовные производства по факту похищения семи украинцев и служебного автомобиля АО “Ощадбанк” на территории Венгрии.
Кроме того, указано, что НПУ по официальным каналам обратилась к сотрудникам Европола, налогово-таможенной службе Венгрии и полиции, а также осуществит координацию действий, нацеленных на установление всех обстоятельств происшествия.
