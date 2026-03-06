Україна скликає іноземний дипкорпус через злочинні дії Орбана
Україна скликає іноземний дипкорпус через злочинні дії Орбана

Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна залишає за собою право ініціювати санкції проти причетних до захоплення українців в Угорщині, а також невідкладно скликає іноземний дипкорпус.

Головні тези:

  • За словами Сибіги, йдеться про нову хвилю шантажу з боку режиму Орбана.
  • Нацполіція України уже звернулася  до співробітників Європолу.

Сибіга виступив з новою заявою після викрадення українців в Угорщині

Шеф української дипломатії наголосив, що цей акт є показовим шантажем з боку Віктора Орбана та рисою проведення передвиборчої кампанії в країні.

Усі, хто відповідальний за захоплення і утримання наших громадян у заручниках, будуть притягнуті до відповідальності.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Глава МЗС Угорщини

Ба більше, на тлі останніх подій Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення сімох українців та службового автомобіля АТ “Ощадбанк” на території Угорщини.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 147 Кримінального кодексу України (захоплення заручників).

Окрім того, наголошується, що НПУ офіційними каналами звернулася до співробітників Європолу, податково-митної служби Угорщини та поліції, а також здійснбє координацію дій, націлених на встановлення всіх обставин події.

Тривають слідчі дії, — підсумували в Національній поліції України.

Українці більше не можуть почуватися у безпеці, вирушаючи до Угорщини

