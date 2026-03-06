Україна скликає іноземний дипкорпус через злочинні дії Орбана

Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна залишає за собою право ініціювати санкції проти причетних до захоплення українців в Угорщині, а також невідкладно скликає іноземний дипкорпус.
Головні тези:
- За словами Сибіги, йдеться про нову хвилю шантажу з боку режиму Орбана.
- Нацполіція України уже звернулася до співробітників Європолу.
Сибіга виступив з новою заявою після викрадення українців в Угорщині
Шеф української дипломатії наголосив, що цей акт є показовим шантажем з боку Віктора Орбана та рисою проведення передвиборчої кампанії в країні.
Ба більше, на тлі останніх подій Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення сімох українців та службового автомобіля АТ “Ощадбанк” на території Угорщини.
Окрім того, наголошується, що НПУ офіційними каналами звернулася до співробітників Європолу, податково-митної служби Угорщини та поліції, а також здійснбє координацію дій, націлених на встановлення всіх обставин події.
