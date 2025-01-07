Украина спасла еще 3 детей с временно оккупированных территорий

Из временно оккупированных регионов удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию еще троих детей – 17-летнего юношу и двух несовершеннолетних мальчиков, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Главные тезисы
- 17-летний мальчик и двое несовершеннолетних мальчиков вернулись на родину.
- Россияне преследовали юношу из-за его проукраинской позиции и помощи ВСУ.
Украина продолжает бороться за каждого ребенка в оккупации
Дмитрий Лубинец рассказал, что мать младших мальчиков из-за вторжения России была вынуждена покинуть Украину.
По словам омбудсмана, женщина была разлучена со своими двумя маленькими сыновьями, которые оставались на временно оккупированной территории в Донецкой области у биологического отца.
Что также важно понимать, 17-летний парень даже рисковал жизнью, чтобы вернуться на родину.
Как оказалось, россияне преследовали юношу из-за его проукраинской позиции и помощи ВСУ.
По словам омбудсмана, подросток получает гуманитарную и материальную поддержку и готовится к обучению в украинском образовательном учреждении.
Похищение Россией украинских детей — что важно знать
Документальный фильм Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Он был снят в 2023 году, однако до сих пор не теряет своей актуальности.
В фильме собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои фильма прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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