Украина спасла еще 3 детей с временно оккупированных территорий

Из временно оккупированных регионов удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию еще троих детей – 17-летнего юношу и двух несовершеннолетних мальчиков, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Украина продолжает бороться за каждого ребенка в оккупации

Дмитрий Лубинец рассказал, что мать младших мальчиков из-за вторжения России была вынуждена покинуть Украину.

По словам омбудсмана, женщина была разлучена со своими двумя маленькими сыновьями, которые оставались на временно оккупированной территории в Донецкой области у биологического отца.

Женщина не имела возможности самостоятельно вернуть себе детей, поэтому обратилась в наш Офис. Ей удалось помочь: детей эвакуировали с оккупированной территории и воссоединили с мамой. Сегодня эта семья вместе в безопасности и делает первые шаги к заживлению ран войны, — подчеркнул Уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Поделиться

Что также важно понимать, 17-летний парень даже рисковал жизнью, чтобы вернуться на родину.

Как оказалось, россияне преследовали юношу из-за его проукраинской позиции и помощи ВСУ.

На оккупированной территории он поддерживал Украину. Поэтому его преследовали представители оккупационных властей: допросы, угрозы, запугивание стали для парня обыденностью. Однако ни страх, ни давление не сломили его дух. Дмитрий Лубинец Уполномоченный Верховной Рады по правам человека

По словам омбудсмана, подросток получает гуманитарную и материальную поддержку и готовится к обучению в украинском образовательном учреждении.

Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Похищение Россией украинских детей — что важно знать

Документальный фильм Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Он был снят в 2023 году, однако до сих пор не теряет своей актуальности.

В фильме собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.